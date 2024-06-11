Большевистская провалилась в районе бывшей стройки ЖК «Снежная миля»

Будет введен режим повышенной готовности из-за этого ЧП, опасное место огородят, поэтому сузят проезжую часть «в районе стройки „Снежной мили“, сообщил Клемешов. Чиновник употребляет этот термин по привычке, правильнее сейчас было бы говорить ЖК Freedom. Так называется комплекс апартаментов, который возводят на месте скандальной стройки многофункционального комплекса „Снежная миля“.