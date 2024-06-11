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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Так провал выглядел в 2021 году

Большевистская провалилась в районе бывшей стройки ЖК «Снежная миля»

11 июня 2024, 09:53
Фото: vk.com/novosibirsk_2020
Так провал выглядел в 2021 году

Режим повышенной готовности введен в части Новосибирска из-за ЧП

Режим повышенной готовности вводят в части Октябрьского района Новосибирска, сообщил вице-мэр Олег Клемешов.

На улице Большевистской, в районе пересечения с улицей Добролюбова, обнаружен провал. Его окончательные размеры пока уточняются, сообщил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов в ходе аппаратного совещания в муниципалитете во вторник, 11 июня.

Будет введен режим повышенной готовности из-за этого ЧП, опасное место огородят, поэтому сузят проезжую часть «в районе стройки „Снежной мили“, сообщил Клемешов. Чиновник употребляет этот термин по привычке, правильнее сейчас было бы говорить ЖК Freedom. Так называется комплекс апартаментов, который возводят на месте скандальной стройки многофункционального комплекса „Снежная миля“.

Проект, начатый в 2013 году, так и замер на стадии котлована, в который периодически рушилась часть тротуара вдоль дороги. Ситуация усугубляли подземные воды. В результате просадки грунта и обрушения фиксировали в 2015, 2016. 2018, 2021 годах.

В 2022 году мэрия выдала новое разрешение на строительство гостиницы на этом месте. Возведением комплекса занимается СЗ «Эталон».

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