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Погода резко испортится в ночь со вторника на среду

Град и грозы: экстренное предупреждение выпустили новосибирские синоптики

11 июня 2024, 08:51
Фото: atas.info
Погода резко испортится в ночь со вторника на среду
Непогода обрушится на регион 12 июня, в День России, сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В ночь на среду, 12 июня, в Новосибирске и области ожидаются сильные ливни с грозами, возможен град, порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду, говорится в сообщении ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС».

В свою очередь, региональное управление МЧС предупреждает о возможном подтоплении жилых домов. Проливные дожди накладываются на вторую волну паводка, из-за которой растет уровень воды в реке Обь ниже плотины Новосибирской ГЭС. В зоне риска — несколько садовых обществ в Первомайском и Советском районах города.

Ранее мы рассказывали о том, что после мощного ливня в субботу, 8 июня, дороги в Новосибирске превратились в бурные реки. Последствия буйства стихии — в кадрах нашего видео.

Так себе лето: синоптики дали прогноз на начало июня в Новосибирской области
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