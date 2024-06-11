Град и грозы: экстренное предупреждение выпустили новосибирские синоптики

В свою очередь, региональное управление МЧС предупреждает о возможном подтоплении жилых домов. Проливные дожди накладываются на вторую волну паводка, из-за которой растет уровень воды в реке Обь ниже плотины Новосибирской ГЭС. В зоне риска — несколько садовых обществ в Первомайском и Советском районах города.