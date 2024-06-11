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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Китайские ученые рассказали про ген, который отвечает за старение

Китайские ученые рассказали про ген, который отвечает за старение

11 июня 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney
Исследования ДНК плодовых мушек привели китайских ученых к интересному открытию: у насекомых имеется ген, который способен влиять на процессы старения организма.

Как пишет newia, вскоре биологи объявили о наличии аналогичного гена — DIMT1 — в человеческом организме.

Проведя серию опытов, китайские ученые раскрыли принцип функционирования этого гена. Подвергая клетки искусственному старению, исследователи обнаружили: при помощи активации гена можно замедлить процессы износа в клетках.

Измененные этим геном клетки росли, как и другие, но, попав под рентгеновские лучи, продемонстрировали уровень старения, который оказался на 65% меньше, чем у клеток, что не подвергались модификации.

Примечательно, что мыши, клетки которых подвергли модификации посредством DIMT1, и вовсе прожили две жизни, увеличив свой жизненный срок на 109% в сравнении с другими грызунами: их процессы старения обратились вспять.

Ученые уверены: эта находка является первым этапом в череде новых масштабных открытий в области генной терапии, а успех научных изысканий подтолкнет работу в направлении поиска путей активации этого гена у человека.

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