Новая дисциплина по управлению дронами появилась в новосибирском вузе

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Новый предмет включает несколько блоков: программирование, пилотирование и сборка беспилотников с применением 3D-принтера. Студенты будут создавать БПЛА с нуля и пройдут весь путь — от разработки проекта до его воплощения и запуска.
На базе вуза действует полигон, где изобретатели смогут испытывать свои аппараты. Также есть стенд для безопасного обучения пилотированию дронов.
Помимо этого, с сентября в СибГУТИ стартует набор на курсы дополнительного образования по проектированию и пилотированию беспилотников. Учиться могут люди со средним профессиональным и высшим образованием.
Ранее мы сообщали, что с 1 сентября 2024 года в ряде школ и колледжей будут преподавать управление дронами.