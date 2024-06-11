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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:20

Нового главу департамента транспорта назначил мэр Новосибирска

Нового главу департамента транспорта назначил мэр Новосибирска

11 июня 2024, 04:18
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
11 июня в мэрии Новосибирска появился глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, распоряжение подписал глава администрации Максим Кудрявцев.

Главой Дептранса стал 43-летний Иосиф Важаевич. Инженер-строитель мостов и тоннелей по образованию, Важаевич до вступления в должность возглавлял МКУ «Гормост».

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Два предшественника Важаевича сейчас находятся в СИЗО. Напомним, Константина Васильева обвиняют в махинациях при строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву. Суд в очередной раз продлил экс-чиновнику меру задержания, он пробудет под стражей до 20 августа.

Олеся Богомазова ходатайствовала о замене меры пресечения на более щадящую, но суд оставил ее под стражей до 12 июля. По версии следователей, она получила взятку за заключение формального контракта между МКУ «Горсвет» и частной компанией.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Дептранс
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