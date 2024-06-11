Нового главу департамента транспорта назначил мэр Новосибирска

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Главой Дептранса стал 43-летний Иосиф Важаевич. Инженер-строитель мостов и тоннелей по образованию, Важаевич до вступления в должность возглавлял МКУ «Гормост».
Два предшественника Важаевича сейчас находятся в СИЗО. Напомним, Константина Васильева обвиняют в махинациях при строительстве дороги к Плющихинскому жилмассиву. Суд в очередной раз продлил экс-чиновнику меру задержания, он пробудет под стражей до 20 августа.
Олеся Богомазова ходатайствовала о замене меры пресечения на более щадящую, но суд оставил ее под стражей до 12 июля. По версии следователей, она получила взятку за заключение формального контракта между МКУ «Горсвет» и частной компанией.