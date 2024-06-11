Новосибирская полиция увидела пропаганду наркотиков на Черника Fest из-за Элджея

В полиции рассмотрели обращение и сочли, что в творчестве Элджея усматриваются признаки состава преступления по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Обращение внесли в книгу учета заявлений о преступлениях. В полиции уточнили, что будет проведена проверка. Официальный ответ есть в распоряжении редакции.