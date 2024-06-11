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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

Новосибирская полиция увидела пропаганду наркотиков на Черника Fest из-за Элджея

Новосибирская полиция увидела пропаганду наркотиков на Черника Fest из-за Элджея

11 июня 2024, 05:25
Фото: Новосибирский Координационный Совет
ГУ МВД по Новосибирской области усмотрело признаки пропаганды наркотических веществ в творчестве исполнителя из Новосибирска Элджея (Алексей Узенюк), это следует из ответа, который получили активисты Новосибирского Координационного Совета (НКС).

Черника Music Fest должен пройти 15–16 июня в парке «Арена». Помимо упомянутого Элджея, заявлены выступления МакSим, Mary GU, Джарахова, Dead Blonde, других современных исполнителей.

При этом творчество ряда участников вызывает у новосибирских общественников вопросы. Так, по мнению НКС, в песнях Элджея есть нецензурные выражения, пропаганда наркотиков, разврата. Своими опасениями активисты поделились с правоохранительными органами.

В полиции рассмотрели обращение и сочли, что в творчестве Элджея усматриваются признаки состава преступления по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств). Обращение внесли в книгу учета заявлений о преступлениях. В полиции уточнили, что будет проведена проверка. Официальный ответ есть в распоряжении редакции.

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5 июня министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина сделала заявление через СМИ, что предстоящий Черника Music Fest «не противоречит российским духовным нравственным ценностям». Отметим, выводы министр сделала на основании информации, предоставленной организаторами.

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