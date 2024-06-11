«Пацанка» из Новосибирска ищет жениха в шоу «Богиня свиданий»

21-летняя сибирячка Христина Сверчкова известна тем, что участвовала в шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница». Там она рассказывала, что родилась в семье ученых из Академгородка, но в 14 лет сбежала от родителей в Москву. По словам девушки, взрослые делали ее жизнь невыносимой и не хотели принимать ее индивидуальность.