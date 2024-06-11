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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Сверчкова ранее рассказывала, что у нее было трудное детство

«Пацанка» из Новосибирска ищет жениха в шоу «Богиня свиданий»

11 июня 2024, 10:18
Фото: телеканал «Суббота»
Сверчкова ранее рассказывала, что у нее было трудное детство
Бывшая участница телешоу «Новые пацанки» будет бороться за победу в реалити-шоу телеканала «Суббота».

Блогер из Новосибирска Христина Сверчкова появится в новом выпуске шоу «Богиня свиданий», сообщили редакции Atas.Info представители телеканала «Суббота». Она станет одной из трех претенденток на сердце потенциального жениха. Девушки будут организовывать романтические свидания, а кавалер оценит встречи и выберет одну из них.

В качестве независимых наблюдателей в шоу участвуют блогеры Ида Галич и Роман Каграманов, а также фэшн-эксперт Даниил Грачев.

21-летняя сибирячка Христина Сверчкова известна тем, что участвовала в шоу «Новые пацанки» на телеканале «Пятница». Там она рассказывала, что родилась в семье ученых из Академгородка, но в 14 лет сбежала от родителей в Москву. По словам девушки, взрослые делали ее жизнь невыносимой и не хотели принимать ее индивидуальность.

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