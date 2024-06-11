atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Певца из Новосибирска Митю Фомина заметили поедающим «доширак»

Певца из Новосибирска Митю Фомина заметили поедающим «доширак»

11 июня 2024, 10:17
Фото: соцсети
Митя Фомин признался, что не прочь время от времени съесть лапшу быстрого приготовления, видео с поеданием «доширака» певец выложил в сеть.

Фомин рассказал, что его пристрастия удивляют окружающих, которые считают, что известные люди должны писаться как-то по-особенному.

«Меня сейчас встретил человек на заправке, спрашивает: „А что, звезды такое едят?“ „Звезды и не такое едят"», — улыбаясь, говорит на камеру Фомин.

По его словам, у него даже сложился ритуал. Перед вылетом он заказывает в бизнес-зале аэропорта лапшу быстрого приготовления.

«На удачу», — объясняет исполнитель.
Видео: соцсети
Читайте также:
Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской областиНаграды и паспорта вручил заслуженным и юным новосибирцам губернатор ТравниковНовая дисциплина по управлению дронами появилась в новосибирском вузе
#Алёна Рогонова#Культура#Видео#Новосибирск#Аэропорт#Лапша#Митя Фомин
Подпишитесь
Результаты по ЕГЭ в Новосибирской области порадовали родителей и выпускников
Сегодня, 03:05
Ливни с грозами и градом будут идти все сутки 11 июня в Новосибирской области
Вчера, 08:57
Новосибирцам рассказали, что они стали жить лучше
Вчера, 09:49
Свободно гуляющего верблюда заметили в Новосибирске
Вчера, 12:29
Что известно к этому часу о масштабном пожаре на складе в Новосибирске
3 июня, 05:21
Это точка: Бузова сделала сенсационное признание в отношении бывшего Давы
3 июня, 04:14
"