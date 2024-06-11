Певца из Новосибирска Митю Фомина заметили поедающим «доширак»

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Фомин рассказал, что его пристрастия удивляют окружающих, которые считают, что известные люди должны писаться как-то по-особенному.
«Меня сейчас встретил человек на заправке, спрашивает: „А что, звезды такое едят?“ „Звезды и не такое едят"», — улыбаясь, говорит на камеру Фомин.
По его словам, у него даже сложился ритуал. Перед вылетом он заказывает в бизнес-зале аэропорта лапшу быстрого приготовления.
«На удачу», — объясняет исполнитель.