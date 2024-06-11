Принципиально новый этап строительства СКИФ начался в Новосибирской области

Реализация проекта СКИФ, которая проводится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Наука и университеты», перешла от строительных работ к сборке оборудования.

Это принципиально новый этап работ, в ходе которого в инжекторе, бустере и перепускных каналах синхротрона СКИФ уже начат монтаж специализированной опорной геодезической сети. По словам заместителя губернатора Ирины Мануйловой, первый этап сборки магнитной системы накопительного кольца СКИФ стартовал в феврале 2024 года. 90% высокотехнологичных комплектующих — отечественного производства. Будущая научная установка уникальна для региона и позволит создать исследовательскую и технологическую независимость для достижения прорывных результатов в различных областях, решения прикладных задач, а также даст региону возможность проводить передовые фундаментальные исследования, развивать наукоемкий бизнес, новые импортозамещающие эффективные технологии. «Работа идет по плану, но график очень жесткий. Поэтому внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны областных властей, надзорных органов очень пристальное», — говорит Ирина Мануйлова. На этапе сборки и установки оборудования одна из главных задач — высокоточная юстировка магнитных элементов. Идет монтаж специализированной опорной геодезической сети. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области Одна из основных характеристик Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — его беспрецедентно малый эмиттанс (около 70 пикометров — радиан). Этот параметр определяет яркость СИ, а значит и исследовательские возможности ЦКП «СКИФ». Эмиттанс формируется магнитной структурой основного кольца ускорительного комплекса. «Комплекс СКИФ относится к поколению 4+, это очень жесткая машина с точки зрения фокусировки электронного пучка. Есть определенные требования к качеству производства магнитных элементов и высокой точности их выставки. Это достаточно серьезные требования, которые ранее в России и в мире никогда не предъявлялись к подобным машинам», — рассказал замдиректора ИЯФ СО РАН по реализации проекта ЦКП «СКИФ», к. т. н. Сергей Синяткин. Для высокоточного монтажа геодезическая группа ИЯФ СО РАН создает специализированные опорные геодезические сети в основных помещениях ускорительно-накопительного комплекса. «В России давно не реализовывались подобные проекты ускорителей, поэтому, если говорить в целом, то работа над СКИФ представляет собой некий научно-технический вызов не только для геодезистов ИЯФ, но и всего Института в целом», — говорит старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, к. т. н. Леонид Сердаков. Для работы на объектах такого уровня, где требуется высокая точность, применяют специальное оборудование. Это лазерные трекеры, которые позволяют проводить измерения до десятков микрон и геодезические отражатели. В новосибирском синхротроне СКИФ начали монтаж оборудования Узнать подробнее Читайте также: Готовиться ко второй волне паводка призвали жителей Новосибирской области Новосибирская полиция увидела пропаганду наркотиков на Черника Fest из-за Элджея Мотоциклист сбил бабушку, которая пыталась перебежать магистраль в Новосибирске