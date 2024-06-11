Пять секретов Hamster Kombat: как зарабатывать миллионы на хомяке каждый день

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Недавняя премьера Telrgram, игра-кликер Hamster Combat за короткий срок стала весьма популярной. Сообщество игры на платформе уже поставило рекорд по количеству участников — их уже более 20 миллионов. Подписчики с нетерпением ждут, когда же на игре можно будет зарабатывать, как обещают ее авторы. Естественно, появились топовые игроки, которые могут поделиться некоторыми премудростями игрового процесса.
Принцип игры прост и незатейлив: жми на экран и собирай монетки. В процессе игрок становится главой виртуальной биржи и начинает копить заработанное. Адепты нового развлечения без устали «кликают» по экранам своих гаджетов (играть можно только на телефоне), надеясь в скором времени превратить игровые монетки в реальные деньги.
А как накопить больше?
Чем больше пальцев умеет использовать игрок — тем больше монет ему удастся собрать. Некоторые поклонники игры утверждают, что могут задействовать все свои 10 пальцев. Чем чаще вы заходите в игру — тем быстрее растет уровень, и больше монет вы получаете.
Вкладка Boost поможет увеличить сумму гонорара и добавит энергии — не забывайте про нее.
Некоторые бонусы в игре можно приобрести за настоящие деньги. Этот способ годится для тех, кто намерен реально вложить деньги в игру, чтобы зарабатывать не ней потом. Не зря же разработчики внесли в обычную «тапалку» некоторые реальные сценарии работы на бирже.
Объединяйтесь в кланы! Соратники помогут вам не только с ценными советами и хитростями. Коллеги по клану могут дарить друг другу ценные бонусы, что приведет к увеличению капитала.
Кроме того, можно (и нужно) приглашать в Hamster Combat друзей. За каждого вступившего в игру по вашей рекомендации человека, вы получаете монеты, которые можно использовать на «прокачку» вашего хомяка.
Изучайте азбуку Морзе. Да-да, именно она поможет получать ежедневно по целому миллиону монеток. Зайдя в «секретный режим» игры, необходимо три раза нажать на кнопку прибыли. Когда ваш хомяк в буквальном смысле «покраснеет», необходимо с помощью азбуки Морже написать «слово дня». Короткий клик — это точка, а длинный — тире. И миллион в кармане, вернее — на вашей бирже.
Ежедневно в игре появляется задание «на удачу». Игроку необходимо угадать необходимую комбинацию из трех карточек — за это дают целых пять миллионов игровых монет. Люди, не любящие испытывать удачу, поступают просто — покупают в интернете правильную комбинацию, и увеличивают игровой капитал.
И последнее. Стоит ли верить обещанию разработчика капитализировать игру? Эксперты склоняются к тому, что с помощью Hamster Combat когда-то действительно можно будет зарабатывать. В то же время они предупреждают, что скорее всего, получение реальных денег будет связано с множеством условий, которые необходимо соблюсти.
Сделать это реально, но достаточно сложно. Но зато в Hamster Combat можно играть бесплатно — если вам, конечно, не захочется вложить деньги.