Пять секретов Hamster Kombat: как зарабатывать миллионы на хомяке каждый день

И последнее. Стоит ли верить обещанию разработчика капитализировать игру? Эксперты склоняются к тому, что с помощью Hamster Combat когда-то действительно можно будет зарабатывать. В то же время они предупреждают, что скорее всего, получение реальных денег будет связано с множеством условий, которые необходимо соблюсти.