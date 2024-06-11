Результаты по ЕГЭ в Новосибирской области порадовали родителей и выпускников

В Новосибирской области в 2024 году в два раза увеличилось количество стобалльных работ по литературе в ходе единого государственного экзамена. Если в минувшем учебном году на сто баллов сдали тест по этому предмету 13 человек, то в нынешнем таких оказалось уже 26 — из 694 сдававших, сообщили Atas.Info в региональном министерстве образования.