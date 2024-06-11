Результаты по ЕГЭ в Новосибирской области порадовали родителей и выпускников

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
В Новосибирской области в 2024 году в два раза увеличилось количество стобалльных работ по литературе в ходе единого государственного экзамена. Если в минувшем учебном году на сто баллов сдали тест по этому предмету 13 человек, то в нынешнем таких оказалось уже 26 — из 694 сдававших, сообщили Atas.Info в региональном министерстве образования.
Напомним, в конце мая выпускники из Новосибирска пожаловались Екатерине Мизулиной на чересчур сложный для них вариант задания по русскому языку.
В 2024 году больше всего выпускников решили сдавать химию — таковых оказалось1176 человек. 24 школьника написали работу на 100 баллов. Географию сдавало 352 человека, но высший балл получили всего двое.
По мнению заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина, в 2024 году общие результаты ЕГЭ вполне сопоставимы с прошлогодними результатами на ту же дату.