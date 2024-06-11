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Published Сегодня, 03:05

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Updated Сегодня, 03:07

100 баллов по ЕГЭ смогли набрать вдвое больше новосибирских выпускников

Результаты по ЕГЭ в Новосибирской области порадовали родителей и выпускников

11 июня 2024, 03:05
Фото: 1MI

100 баллов по ЕГЭ смогли набрать вдвое больше новосибирских выпускников

В Новосибирской области огласили результаты единого государственного экзамена по литературе, химии и географии, следует из сообщения регионального министерства образования.

В Новосибирской области в 2024 году в два раза увеличилось количество стобалльных работ по литературе в ходе единого государственного экзамена. Если в минувшем учебном году на сто баллов сдали тест по этому предмету 13 человек, то в нынешнем таких оказалось уже 26 — из 694 сдававших, сообщили Atas.Info в региональном министерстве образования.

Напомним, в конце мая выпускники из Новосибирска пожаловались Екатерине Мизулиной на чересчур сложный для них вариант задания по русскому языку.

В 2024 году больше всего выпускников решили сдавать химию — таковых оказалось1176 человек. 24 школьника написали работу на 100 баллов. Географию сдавало 352 человека, но высший балл получили всего двое.

По мнению заместителя министра образования Новосибирской области Владимира Щукина, в 2024 году общие результаты ЕГЭ вполне сопоставимы с прошлогодними результатами на ту же дату.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Литература#География#Единый государственный экзамен#Химия#Стобалльники
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