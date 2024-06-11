Ужесточить закон о «наливайках» требует депутат Антонов из Новосибирска

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что положения готовящегося регионального закона о регулировании деятельности по реализации алкоголя должны максимально ограничить работу так называемых «наливаек». Так принято именовать круглосуточные точки, обычно, по продаже пива, расположенные в жилых домах и формально имеющими статус баров.