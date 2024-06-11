Ужесточить закон о «наливайках» требует депутат Антонов из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что положения готовящегося регионального закона о регулировании деятельности по реализации алкоголя должны максимально ограничить работу так называемых «наливаек». Так принято именовать круглосуточные точки, обычно, по продаже пива, расположенные в жилых домах и формально имеющими статус баров.
Наличие одного столика переводит магазин в разряд заведений общепита. А попытки закрыть такое заведение наталкиваются на многочисленные бюрократические препоны.
О своей инициативе Антонов сообщил в соцсетях, сопроводив пост видео драки между посетителями «наливайки» на проспекте Димитрова, 12.