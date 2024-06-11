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Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Алкомаркеты мимикрируют под бары и точки общепита

Ужесточить закон о «наливайках» требует депутат Антонов из Новосибирска

11 июня 2024, 12:44
Фото: freepik.com
Алкомаркеты мимикрируют под бары и точки общепита
Усилить ограничительные меры в отношении торговцев спиртным народный избранник решил после просмотра видео драки около алкомаркета.

Депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов считает, что положения готовящегося регионального закона о регулировании деятельности по реализации алкоголя должны максимально ограничить работу так называемых «наливаек». Так принято именовать круглосуточные точки, обычно, по продаже пива, расположенные в жилых домах и формально имеющими статус баров.

Наличие одного столика переводит магазин в разряд заведений общепита. А попытки закрыть такое заведение наталкиваются на многочисленные бюрократические препоны.

О своей инициативе Антонов сообщил в соцсетях, сопроводив пост видео драки между посетителями «наливайки» на проспекте Димитрова, 12.

Пьяная драка произошла в 6 утра 1 июня
Видео: vk.com/r.antonov
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#Видео#Новосибирск#Депутат#Запрет#Алкоголь#Ростислав Антонов#Торговля
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