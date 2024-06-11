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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Водитель скорой избил водителя, который мешал проезду в Новосибирске

Водитель скорой избил водителя, который мешал проезду в Новосибирске

11 июня 2024, 04:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На улице Станционной в Ленинском районе очевидцы сняли на видео, как водитель скорой помощи со всей силы бьет другого участника дорожного движения.

Судя по кадрам, удары неслабые, к тому же, мужчина использует не только руки, которыми бьет наотмашь, но и подключает к процессу ноги.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту ответили, что уточняют информацию.

Обновлено. В полиции уточнили, что сообщение о происшествии зарегистрировано, будет проведена проверка информации.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Bkack»

Аналогичный инцидент произошел в мае на Большевистской улице. Тогда водитель служебного автомобиля не смог сдержаться, когда автохам не спешил освобождать дорогу.

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