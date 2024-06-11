Водитель скорой избил водителя, который мешал проезду в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Судя по кадрам, удары неслабые, к тому же, мужчина использует не только руки, которыми бьет наотмашь, но и подключает к процессу ноги.
В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту ответили, что уточняют информацию.
Обновлено. В полиции уточнили, что сообщение о происшествии зарегистрировано, будет проведена проверка информации.
Аналогичный инцидент произошел в мае на Большевистской улице. Тогда водитель служебного автомобиля не смог сдержаться, когда автохам не спешил освобождать дорогу.