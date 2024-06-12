100 тысяч рублей похитил у жительницы Белово курьер из Новосибирска

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
Житель Новосибирска, решивший поработать курьером у телефонных мошенников, задержан в Кемеровской области. 19-летний парень забрал 100 тысяч рублей у обманутой пенсионерки из Белово.
В беловскую полицию позвонила 76-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала, что, по всей видимости, стала жертвой телефонных мошенников.
Оказалось, что несколько часов назад пенсионерке позвонила некая женщина и заявила, что она из полиции, а ее внучку сбил автомобиль. Через минуту в трубке раздался голос «внучки», заявившей, что ей на нужны деньги на срочную операцию.
Беловчанка собрала всю наличность (около 100 тысяч рублей), и передала курьеру. Но через некоторое время выяснилось, что с внучкой на самом деле все в порядке.
Полицейским удалось быстро установить местонахождение курьера и задержать его. Оказалось, что житель Новосибирска приехал из своего города на такси, чтобы забрать деньги у жертвы мошенников. За такси они и заплатили.
У молодого человека нашли почти всю похищенную сумму. Деньги подельникам он переводить не стал и уже начал тратить по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество. Если вина молодого человека будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии.