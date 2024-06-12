«Бензиновые воры» задержаны в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
В Новосибирске задержали двоих жителей Ленинского района, подозреваемых в хищении топлива с местных АЗС, где можно рассчитаться за топливо после заправки. Уже возбуждено уголовное дело по статье, подразумевающей ответственность за кражу.
Сотрудники нескольких АЗС пожаловались, что двое злоумышленников подъезжали на каршеринговом автомобиле, заправлялись, и мгновенно уезжали не расплатившись.
Пока установлено восемь эпизодов краж бензина, по каждому заведено отдельное дело. В общей сложности новосибирцы, одному из которых 19, а другому 26 лет, украли бензина на 19 тысяч рублей.
Сейчас следствие продолжается, в полиции не исключают, что у задержанных были сообщники, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.