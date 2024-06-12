Эксперты объяснили нашествие комаров в Новосибирске

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмилы Петрожицкой, все дело в минимальном количестве дождей в прошлом году. Ученая напоминает, что в прошлом мае и начале июня дождей практически не было, чего совсем не скажешь о нынешнем году.