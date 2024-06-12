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Эксперты объяснили нашествие комаров в Новосибирске

Эксперты объяснили нашествие комаров в Новосибирске

12 июня 2024, 03:51
Фото: Midjourney
Жители Новосибирска и региона жалуются на необычайно раннее в этом году появление злых комаров.

Жители Новосибирска и области жалуются на обилие кровососущих насекомых — комаров, которые с наступлением вечера начинают атаковать людей и мешают нормально спать ночью. В соцсетях люди пишут, что в минувшем году присутствие этих насекомых вообще практически не заметили.

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории экологии беспозвоночных животных Института систематики и экологии животных Людмилы Петрожицкой, все дело в минимальном количестве дождей в прошлом году. Ученая напоминает, что в прошлом мае и начале июня дождей практически не было, чего совсем не скажешь о нынешнем году.

Комары плодятся и развиваются даже в лужах, которые могут просуществовать несколько дней, но этого будет вполне достаточно.

По информации кандидата биологических наук, комары живут максимум пару месяцев, но успевают за это время оставить потомство. Поэтому следующую волну появления кровососущих и надоедливых насекомых можно ожидать в августе, пишет КП-Новосибирск.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Насекомые#Лужи#Потомство#Комары
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