Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирске

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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В среду, 12 июня, в День России, в самой высокой точке Новосибирска, на сегодняшний день которой является пилон строящегося четвертого платного моста через Обь, установлен триколор. Флаг государства был развернут на высоте 114 метров, сообщили в пресс-службе компании ВИС.
Флаг России был поднят наверх по шахте внутри пилона, причем двум альпинистам и сопровождавшему их строителю этот путь пришлось пройти пешком. В 2023 году флаг в праздник поднимали на временном лифте, который был установлен снаружи. После окончания возведения пилона лифт пришлось разобрать.
Напомним, группа компаний «ВИС» назвала ситуацию с возведением четвертого моста в Новосибирске тупиковой — объект должны были сдать в декабре 2022 года к отмененному впоследствии молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой.
Многие местные депутаты и общественники с самого начала называли планы построить мост по концессии аферой. Сейчас в Арбитражном суде идут сразу несколько процессов, касающиеся данной концессии.