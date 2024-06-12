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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:40

Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирске

Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирске

12 июня 2024, 10:38
Фото: vis-group.ru
В столице Сибири на высоте в 114 метров в День России установлен государственный флаг, следует из сообщения компании ВИС.
Фото: atas.info

В среду, 12 июня, в День России, в самой высокой точке Новосибирска, на сегодняшний день которой является пилон строящегося четвертого платного моста через Обь, установлен триколор. Флаг государства был развернут на высоте 114 метров, сообщили в пресс-службе компании ВИС.

Флаг России был поднят наверх по шахте внутри пилона, причем двум альпинистам и сопровождавшему их строителю этот путь пришлось пройти пешком. В 2023 году флаг в праздник поднимали на временном лифте, который был установлен снаружи. После окончания возведения пилона лифт пришлось разобрать.

Напомним, группа компаний «ВИС» назвала ситуацию с возведением четвертого моста в Новосибирске тупиковой — объект должны были сдать в декабре 2022 года к отмененному впоследствии молодежному чемпионату мира по хоккею с шайбой.

Многие местные депутаты и общественники с самого начала называли планы построить мост по концессии аферой. Сейчас в Арбитражном суде идут сразу несколько процессов, касающиеся данной концессии.

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#Юрий Фомиченко#Общество#День России#Обь#Мост#Альпинисты
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