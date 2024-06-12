Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирске

В среду, 12 июня, в День России, в самой высокой точке Новосибирска, на сегодняшний день которой является пилон строящегося четвертого платного моста через Обь, установлен триколор. Флаг государства был развернут на высоте 114 метров, сообщили в пресс-службе компании ВИС.