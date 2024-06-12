Маму — утку с пушистыми детьми не остановил даже грузовик под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Новосибирской области водитель тяжелой фуры продемонстрировал мастерство вождения, объехав утку с утятами, вздумавших перейти оживленную трассу. Инцидент случился в Мошковском районе недалеко от села Сокур, рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.
Вираж фуры попал в поле зрения видеорегистратора притормозившего сзади автомобиля. Судя по всему, никакие инстинкты не подсказали дикой птице о грозящей ей и ее детям опасности.
Подписчики паблика наперебой хвалят неизвестного водителя, который, по сути, решил совершить рискованный маневр, выехав на обочину на приличной скорости.