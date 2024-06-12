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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Маму — утку с пушистыми детьми не остановил даже грузовик под Новосибирском

Маму — утку с пушистыми детьми не остановил даже грузовик под Новосибирском

12 июня 2024, 11:24
Фото: atas.info
В Новосибирской области водителю тяжелой фуры с трудом удалось объехать переходящую трассу утку с утятами, сообщают соцсети.

В Новосибирской области водитель тяжелой фуры продемонстрировал мастерство вождения, объехав утку с утятами, вздумавших перейти оживленную трассу. Инцидент случился в Мошковском районе недалеко от села Сокур, рассказали очевидцы в паблике «АСТ-54» в ВК.

Вираж фуры попал в поле зрения видеорегистратора притормозившего сзади автомобиля. Судя по всему, никакие инстинкты не подсказали дикой птице о грозящей ей и ее детям опасности.

Подписчики паблика наперебой хвалят неизвестного водителя, который, по сути, решил совершить рискованный маневр, выехав на обочину на приличной скорости.

Видео: atas.info
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