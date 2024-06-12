Мигрантские кафе в очередной раз опечатали на Хилке в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В Новосибирске в окрестностях Хилокского рынка судебные приставы в очередной раз принудительно закрыли нелегально работающие там столовые для мигрантов.
В рейде участвовали также сотрудники ОМОНа, прокуратуры и активисты из числа местных жителей, сообщает паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».
Напомним, 28 мая после проверки представители ФСПП закрыли и опечатали нелегальные кафе, но они снова начали работать буквально на следующий день.
Автор поста пишет, что жители Хилокского жилмассива 6 июня посетили отдел судебных приставов Ленинского района, где их заверили, что работа по ликвидации дымящих на всю округу самодеятельных кафе обязательно будет продолжена.
Активистов пригласили принять участие в очередном рейде, который прошел вечером во вторник, 11 июня. Судебные приставы занялись опечатыванием мигрантских кафе, а представители полиции проверяли документы у их работников.
Активисты рассказали, что во время рейда были обнаружены две спрятавшиеся мигрантки, у которых отсутствовали какие-либо документы. Кроме того, местным жителям при силовой поддержке ОМОНа удалось проникнуть на кухни незаконных кафе и снять увиденные там безобразия на видео.
Новосибирцы надеются, что «кишлак» на окраине мегаполиса когда-нибудь все-таки исчезнет.