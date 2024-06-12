Мигрантские кафе в очередной раз опечатали на Хилке в Новосибирске

Активисты рассказали, что во время рейда были обнаружены две спрятавшиеся мигрантки, у которых отсутствовали какие-либо документы. Кроме того, местным жителям при силовой поддержке ОМОНа удалось проникнуть на кухни незаконных кафе и снять увиденные там безобразия на видео.