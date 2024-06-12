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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Мигрантские кафе в очередной раз опечатали на Хилке в Новосибирске

Мигрантские кафе в очередной раз опечатали на Хилке в Новосибирске

12 июня 2024, 06:07
Фото: паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»
В Хилокском жилмассиве Новосибирска судебные приставы и силовики снова опечатали несколько незаконно работающих мигрантских кафе, сообщили местные жители.
Фото: паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»

В Новосибирске в окрестностях Хилокского рынка судебные приставы в очередной раз принудительно закрыли нелегально работающие там столовые для мигрантов.

В рейде участвовали также сотрудники ОМОНа, прокуратуры и активисты из числа местных жителей, сообщает паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!».

Напомним, 28 мая после проверки представители ФСПП закрыли и опечатали нелегальные кафе, но они снова начали работать буквально на следующий день.

Автор поста пишет, что жители Хилокского жилмассива 6 июня посетили отдел судебных приставов Ленинского района, где их заверили, что работа по ликвидации дымящих на всю округу самодеятельных кафе обязательно будет продолжена.

Активистов пригласили принять участие в очередном рейде, который прошел вечером во вторник, 11 июня. Судебные приставы занялись опечатыванием мигрантских кафе, а представители полиции проверяли документы у их работников.

Активисты рассказали, что во время рейда были обнаружены две спрятавшиеся мигрантки, у которых отсутствовали какие-либо документы. Кроме того, местным жителям при силовой поддержке ОМОНа удалось проникнуть на кухни незаконных кафе и снять увиденные там безобразия на видео.

Новосибирцы надеются, что «кишлак» на окраине мегаполиса когда-нибудь все-таки исчезнет.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Мигранты#Рейд#Судебные приставы#ОМОН#Хилокский жилмассив
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