Необычный подарок решил сделать Ольге Бузовой общественник из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Руководитель новосибирского отделения Союза Отцов Сергей Майоров хочет вручить настоящий русский сарафан Ольге Бузовой. Сегодня, 12 июня, популярная исполнительница выступит на праздновании Дня России в парке «Арена».
«В День России, Ольге Бузовой хочу подарить сарафан, но не в качестве издёвки, не в коем случае, а наоборот как символ традиций, культурных, семейных, нравственных и напоминание что она как пример, подражания, для многих девочек и девушек», — написал общественник на своей странице в ВК (приводим пост без правок и изменений).
Майоров назвал презент «подарком со смыслом» и отметил, что в Новосибирске Бузову не собираются пугать судом или иными неприятностями.
Свой пост в ВК мужчина сопроводил фотографией народного платья, которое и будет вручено Бузовой.
«Это именно тот сарафан, я вручу его Ольге, если мне представится такая возможность», — заявил общественник Atas.Info.
Подписчики неоднозначно восприняли желание Майорова. Некоторые посчитали это обычным пиаром, на что общественник заявил, что это ни в коем случае не пиар, а «продвижение традиционных русских ценностей».
В тоже время одна из жительниц Новосибирска заметила, что если уж и дарить Бузовой сарафан, то обязательно длинный.