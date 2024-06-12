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Необычный подарок решил сделать Ольге Бузовой общественник из Новосибирска

Необычный подарок решил сделать Ольге Бузовой общественник из Новосибирска

12 июня 2024, 04:26
Фото: Сергей Майоров/ВК
Руководитель новосибирского отделения Союза Отцов Сергей Майоров заявил о желании презентовать Ольге Бузовой сарафан, об этом общественник сообщил в соцсетях.

Руководитель новосибирского отделения Союза Отцов Сергей Майоров хочет вручить настоящий русский сарафан Ольге Бузовой. Сегодня, 12 июня, популярная исполнительница выступит на праздновании Дня России в парке «Арена».

«В День России, Ольге Бузовой хочу подарить сарафан, но не в качестве издёвки, не в коем случае, а наоборот как символ традиций, культурных, семейных, нравственных и напоминание что она как пример, подражания, для многих девочек и девушек», — написал общественник на своей странице в ВК (приводим пост без правок и изменений).

Майоров назвал презент «подарком со смыслом» и отметил, что в Новосибирске Бузову не собираются пугать судом или иными неприятностями.

Свой пост в ВК мужчина сопроводил фотографией народного платья, которое и будет вручено Бузовой.

«Это именно тот сарафан, я вручу его Ольге, если мне представится такая возможность», — заявил общественник Atas.Info.

Подписчики неоднозначно восприняли желание Майорова. Некоторые посчитали это обычным пиаром, на что общественник заявил, что это ни в коем случае не пиар, а «продвижение традиционных русских ценностей».

В тоже время одна из жительниц Новосибирска заметила, что если уж и дарить Бузовой сарафан, то обязательно длинный.

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