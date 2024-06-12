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Ольга Бузова рассказала, чем занимается в Новосибирске

Ольга Бузова рассказала, чем занимается в Новосибирске

12 июня 2024, 07:42
Фото: телеграм-канал «Бузова»
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как проводит оставшееся время до выступления в Новосибирске, сообщают соцсети.

Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Новосибирск, где 12 июня выступит на фестивале «Блогеры России». Напомним, перед выступлением в парке «Арена» лидер местного отделения Союза Отцов Сергей Майоров заявил о намерении подарить Бузовой русский сарафан — в знак гостеприимства сибиряков.

Вечером во вторник, 11 июня, Ольга Бузова поужинала в одном из ресторанов в центре столицы Сибири.

Утром 12 июня Бузова решила посетить спортзал, хотя, по ее словам, не взяла с собой форму. В снятом там видео она поздравила всех с наступившим Днем России.

Как в Новосибирске будут отмечать этот праздник, можно прочитать здесь.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Видео#Новосибирск#Ольга Бузова#Сергей Майоров#Блогеры России
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