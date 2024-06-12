Ольга Бузова рассказала, чем занимается в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Певица и телеведущая Ольга Бузова прилетела в Новосибирск, где 12 июня выступит на фестивале «Блогеры России». Напомним, перед выступлением в парке «Арена» лидер местного отделения Союза Отцов Сергей Майоров заявил о намерении подарить Бузовой русский сарафан — в знак гостеприимства сибиряков.
Вечером во вторник, 11 июня, Ольга Бузова поужинала в одном из ресторанов в центре столицы Сибири.
Утром 12 июня Бузова решила посетить спортзал, хотя, по ее словам, не взяла с собой форму. В снятом там видео она поздравила всех с наступившим Днем России.
Как в Новосибирске будут отмечать этот праздник, можно прочитать здесь.