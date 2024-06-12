В Новосибирске Владислав Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц

В рамках встречи участники посетили приют «Помощь ездовым собакам» под Новосибирском. За 10 лет работы сотрудники приюта спасли 510 животных. Сейчас в нём живут почти 150 собак, по большей части породы хаски. Зоозащитники передали корм и объявили сбор средств для строительства нового вольера. Не обошлось и без общения с постояльцами приюта — представители движения «Мы в ответе за них» погуляли с собаками и рассказали о планах по решению проблемы с бездомными животными.