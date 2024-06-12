В Новосибирске Владислав Даванков предложил ввести стандарты для зоогостиниц

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Его презентовали вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, лидер фракции «Новые люди» в новосибирском Заксобрании Дарья Карасева, амбассадор движения и певица Виктория Дайнеко и руководитель движения «Мы в ответе за них» Мария Гусарова.
В рамках встречи участники посетили приют «Помощь ездовым собакам» под Новосибирском. За 10 лет работы сотрудники приюта спасли 510 животных. Сейчас в нём живут почти 150 собак, по большей части породы хаски. Зоозащитники передали корм и объявили сбор средств для строительства нового вольера. Не обошлось и без общения с постояльцами приюта — представители движения «Мы в ответе за них» погуляли с собаками и рассказали о планах по решению проблемы с бездомными животными.
«В приюте мы видим по-настоящему ответственный подход к содержанию хаски. Особенно поражает, что руководителю приюта всего 22 года. Особенность породы хаски в том, что питомцам нужен не только регулярный уход, но и общение с человеком. Поэтому приюту всегда нужны волонтёры, которые готовы помочь с бытовыми вопросами и погулять с хаски. В Новосибирске сторонники „Новых людей“ уже не в первый раз приезжают в приют. Появление штаба движения „Мы в ответе за них“ позволит сделать эту работу более систематичной», — подчеркнула Виктория Дайнеко.
После этого участники встречи посетили ещё одно уникальное учреждение под названием Dogclub Laplandia. Это место, которое одновременно выполняет функции зоогостиницы и реабилитационного центра для собак. В нём есть всё, что необходимо для комфортной жизни животных: тренировочный комплекс с беговыми дорожками и бассейнами, спа-зоны, груминг и даже занятия по танцам. Владислав Даванков и Виктория Дайнеко приняли участие в тренировке собак.
Затем участники движения «Мы в ответе за них» подробно рассказали о своей деятельности, значимости работы кинологов и создании инфраструктуры для животных. Особое внимание уделили вопросу создания зоогостиниц: учреждений, где хозяин сможет оставлять питомца на время отпуска или командировки.
«С материальными условиями в таких учреждениях обычно всё в порядке. Собаку регулярно кормят и выгуливают. Но есть и другой аспект. Расставание с хозяином — огромный стресс для питомца. Нужно создать такие условия, чтобы сохранить его психическое здоровье. Для этого тоже потребуется помощь специалистов-кинологов. Сегодня мы собираем предложения о том, как должны работать зоогостиницы, в которых питомцам будет максимально комфортно. Внимательно изучим этот вопрос и в рамках нашего движения „Мы в ответе за них“ предложим некий золотой стандарт для зоогостиниц», — отметил Владислав Даванков.
Руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева подчеркнула, что сама столкнулась с проблемами выбора зоогостиницы.
«На время командировки я оставила своего питомца, сиба-ину по имени Симба, в зоогостинице. К сожалению, там он повредил лапы, а ответственности за это никто не понёс. Любому ответственному хозяину хочется, чтобы его питомец не просто был в безопасности, но и находился под присмотром профессионалов. Грамотный подход может минимизировать стрессы и вероятность травм для животного. Поэтому мы поднимаем этот вопрос в Новосибирске, обсуждаем его с экспертами и хотим распространить положительный опыт на всю Россию», — говорит Дарья Карасева.