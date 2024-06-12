Женщина обвинила в бездействии очевидцев пожара в Новосибирске

Женщина заявила, что никто из сбежавшихся к месту происшествия местных жителей не изъявил желания помочь представителям пожарной охраны: по ее словам, большинство зевак лишь снимали происходящее на телефоны. Особо она недовольна мужчинами, которые не помогли распутать шланги.