Женщина обвинила в бездействии очевидцев пожара в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Жительница Новосибирска обвинила свидетелей пожара в двухквартирном доме на Производственной улице в нежелании помочь пожарным. Сибирячка опубликовала видео с достаточно резким комментарием в паблике «АСТ-54» в ВК.
Женщина заявила, что никто из сбежавшихся к месту происшествия местных жителей не изъявил желания помочь представителям пожарной охраны: по ее словам, большинство зевак лишь снимали происходящее на телефоны. Особо она недовольна мужчинами, которые не помогли распутать шланги.
А вот сотрудникам МЧС автор видео наоборот, высказала «респект и уважуху», постоянно называя их «молодчиками».
Подписчики паблика резонно возразили женщине, что пожарным все-таки помогать не следует, и доверить тушение возгорания профессионалам.
В пресс-службе областного управления МЧС в свою очередь рассказали, что в результате пожара сгорела крыша у дома и соседняя баня. Из горевшей постройки самостоятельно эвакуировались трое взрослых людей. В результате ЧП пострадавших нет.