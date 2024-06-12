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Published Сегодня, 05:09

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Женщина обвинила в бездействии очевидцев пожара в Новосибирске

Женщина обвинила в бездействии очевидцев пожара в Новосибирске

12 июня 2024, 05:09
Фото: 1MI
Жительница Новосибирска обвинила очевидцев пожара в частном доме в нежелании помочь профессиональным пожарным, сообщают соцсети.

Жительница Новосибирска обвинила свидетелей пожара в двухквартирном доме на Производственной улице в нежелании помочь пожарным. Сибирячка опубликовала видео с достаточно резким комментарием в паблике «АСТ-54» в ВК.

Женщина заявила, что никто из сбежавшихся к месту происшествия местных жителей не изъявил желания помочь представителям пожарной охраны: по ее словам, большинство зевак лишь снимали происходящее на телефоны. Особо она недовольна мужчинами, которые не помогли распутать шланги.

А вот сотрудникам МЧС автор видео наоборот, высказала «респект и уважуху», постоянно называя их «молодчиками».

Подписчики паблика резонно возразили женщине, что пожарным все-таки помогать не следует, и доверить тушение возгорания профессионалам.

В пресс-службе областного управления МЧС в свою очередь рассказали, что в результате пожара сгорела крыша у дома и соседняя баня. Из горевшей постройки самостоятельно эвакуировались трое взрослых людей. В результате ЧП пострадавших нет.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Пожар#МЧС#Соцсети#Очевидцы
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