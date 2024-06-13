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Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Самые жаркие дни лета надвигаются на Новосибирскую область

Аномальная жара настигнет жителей Новосибирской области

13 июня 2024, 10:06
Фото: atas.info

Самые жаркие дни лета надвигаются на Новосибирскую область

Жителей Новосибирской области предупредили о приходе в регион аномально жаркой погоды, следует из сообщения областного управления МЧС.

После невнятного начала лета с обильными дождями и, жителей Новосибирской области предупредили о приходе в регион аномальной жары. Непривычная для июня погода будет наблюдаться с 13 и до 17 июня, об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Синоптики Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, что в эти дни столбик термометра будет постоянно находится в районе отметки 30 градусов и выше.

Жителям региона советуют без крайней необходимости не выходить из дома с 11 до 17 часов, надевать легкие головные уборы, не перенапрягаться физически и пить не меньше двух литров обычной воды в день.

Алкоголь и сладкую газировку желательно вовсе исключить из рациона. Перед поездкой в автомобиле необходимо проветрить его, открыв все двери и окна. Ни в коем случае не оставлять в машине детей и домашних животных одних.

В чрезвычайных ситуациях необходимо набрать номер 112.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#МЧС#Синоптики#Жара
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