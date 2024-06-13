Из-за дождей у новосибирцев поперли грибы — открыт сезон маслят

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
Своим пока не сильно богатым, но все же уловом новосибирцы делятся в сообществе «Грибы и гриьные места Новосибирск НСО форум 2024».
Одно из самых популярных мест для сбора грибов — Караканский бор. Зачастую там собирают белые грибы, но их время пока не пришло. Сейчас сибиряки собирают там поберезовики и маслята.
«На масленошном месте набрали сегодня литров тридцать маслят. Пока растет одиночно, гриб крупный, весь чистый. Дорога в лесу тяжелая», — делится с любителями тихой охоты Юрий Куценко.
Некоторые сибиряки предпочитают выращивать грибы прямо у себя на даче. Так поступил и Максим Шабалин. Первую партию молодых маслят он собрал на своем участке, правда, не уточнил, в каком районе.
Следующий улов также из Каракана и также от Юрия Куценко. Правда, во второй поход за грибами он меньше доволен уловом, хотя собрал, как и в первый, 30 литров грибов. Мужчина отметил, что свежих маслят уже мало — хотя их может стаьт больше, когда нынешняя жара спадет и снова придут ливни.
Молодыми маслятами похвасталась Александра Маликова. Правда, собрала эти грибы она с опаской — очень похожи на ложные, так еще и пошли рано. Однако другие грибники сказали, что девушка может не передивать — это маслята.
Маслята также можно найти вблизи Бердска, в Советском и Искитимском районах. Хотя зачастую любители тихой охоты находят именно переростки.
«Вот и я открыла сезон, маслята разведчики переросли, маленьких очень мало. Ждем слой», — написала одна из подписчиц сообщества.
После сбора у сибиряков выходит по 2-3 ведерка грибов.
Еще одно место для сбора маслят — Мошковский район, один из самых популярных участков среди грибников.
Маслята там можно найти как молодые, так уже и переросшие.
«Насмотревшись новостей тоже решила отправиться в разведку за маслятами в своём Мошковском районе. Гриб очень напитанный влагой, но весь целехонький. Малышей нет, только крупный. Конечно растёт ещё единично, но все равно удовольствия получила массу открыв сезон. Начало положено, ждём удачного продолжения», — написала Мария Макарова.
А вот такие ведерки получаются у любителей тихой охоты после сбора грибов.