Из-за дождей у новосибирцев поперли грибы — открыт сезон маслят

Следующий улов также из Каракана и также от Юрия Куценко. Правда, во второй поход за грибами он меньше доволен уловом, хотя собрал, как и в первый, 30 литров грибов. Мужчина отметил, что свежих маслят уже мало — хотя их может стаьт больше, когда нынешняя жара спадет и снова придут ливни.