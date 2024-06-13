Как побороть зависимость от шопинга

Шопоголизм стал одной из распространенных зависимостей у людей. Один из признаков этого явления — совершение незапланированных покупок под воздействием эмоций. Предметом такой покупки может быть как жевательная резинка на кассе, так и очень дорогая сумка с витрины.

Как пишет newia.ru, чтобы установить контроль над собственным шопоголизмом, можно следовать следующим несложным правилам. Заблаговременно планируйте покупки и составляйте перед походом в магазин список товаров, которые планируете приобрести. Идя в магазин, возьмите с собой денег столько, чтобы их хватило только на покупки из списка. Все доходы и расходы записывайте в тетрадь или блокнот, а в конце недели, месяца или иного периода сверяйте список своих реальных расходов с запланированными. Если в магазине проводится распродажа и какая-то вещь стала стоить намного дешевле, то это не должно являться поводом для ее приобретения. Велика вероятность, что она вам так никогда и не понадобится. Возьмите время на обдумывание. Положите товар в онлайн-корзину, а потом вернитесь к ней через некоторое время. Возможно, желание приобрести эту вещь отпадет.