atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:43

Updated Сегодня, 18:43

Как побороть зависимость от шопинга

Как побороть зависимость от шопинга

13 июня 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Шопоголизм стал одной из распространенных зависимостей у людей. Один из признаков этого явления — совершение незапланированных покупок под воздействием эмоций. Предметом такой покупки может быть как жевательная резинка на кассе, так и очень дорогая сумка с витрины.

Как пишет newia.ru, чтобы установить контроль над собственным шопоголизмом, можно следовать следующим несложным правилам.

Заблаговременно планируйте покупки и составляйте перед походом в магазин список товаров, которые планируете приобрести.

Идя в магазин, возьмите с собой денег столько, чтобы их хватило только на покупки из списка.

Все доходы и расходы записывайте в тетрадь или блокнот, а в конце недели, месяца или иного периода сверяйте список своих реальных расходов с запланированными.

Если в магазине проводится распродажа и какая-то вещь стала стоить намного дешевле, то это не должно являться поводом для ее приобретения. Велика вероятность, что она вам так никогда и не понадобится.

Возьмите время на обдумывание. Положите товар в онлайн-корзину, а потом вернитесь к ней через некоторое время. Возможно, желание приобрести эту вещь отпадет.

#Общество#Покупки#Все материалы авторов
Подпишитесь
Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области
Сегодня, 05:26
Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 04:45
Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области
Сегодня, 03:43
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
Сегодня, 03:08
Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
Вчера, 10:38
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
"