Кредит в два миллиона пытался взять читинец с поддельным паспортом в Новосибирске

В центре Новосибирска во вторник, 11 июня задержан мужчина, пытавшийся получить в кредит два миллиона рублей, предъявив в банке поддельный паспорт. Его задержали прибывшие по сигналу тревоги из охраняемого объекта сотрудники Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.