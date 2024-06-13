Кредит в два миллиона пытался взять читинец с поддельным паспортом в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
В центре Новосибирска во вторник, 11 июня задержан мужчина, пытавшийся получить в кредит два миллиона рублей, предъявив в банке поддельный паспорт. Его задержали прибывшие по сигналу тревоги из охраняемого объекта сотрудники Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.
В отделение одного из банков, расположенное на улице Максима Горького, явился с виду непримечательный гражданин. Он заявил сотрудникам финансового учреждения о намерении взять двухмиллионный кредит на покупку машины.
Во время проверки документов потенциального заемщика, сотрудники банка увидели, что показанный им паспорт на настоящий документ не похож, и нажали «тревожную кнопку».
Впоследствии оказалось, что родившийся в 1984 году житель Читы раздобыл ненастоящий документ и попытался обмануть банк.
Забайкальца передали полицейским, уголовного дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.