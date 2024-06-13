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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Кредит в два миллиона пытался взять читинец с поддельным паспортом в Новосибирске

Кредит в два миллиона пытался взять читинец с поддельным паспортом в Новосибирске

13 июня 2024, 12:02
Фото: 1MI
В Новосибирске мужчина попытался получить кредит на покупку автомобиля по поддельному паспорту, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В центре Новосибирска во вторник, 11 июня задержан мужчина, пытавшийся получить в кредит два миллиона рублей, предъявив в банке поддельный паспорт. Его задержали прибывшие по сигналу тревоги из охраняемого объекта сотрудники Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.

В отделение одного из банков, расположенное на улице Максима Горького, явился с виду непримечательный гражданин. Он заявил сотрудникам финансового учреждения о намерении взять двухмиллионный кредит на покупку машины.

Во время проверки документов потенциального заемщика, сотрудники банка увидели, что показанный им паспорт на настоящий документ не похож, и нажали «тревожную кнопку».

Впоследствии оказалось, что родившийся в 1984 году житель Читы раздобыл ненастоящий документ и попытался обмануть банк.

Забайкальца передали полицейским, уголовного дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за крупное мошенничество.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Уголовное дело#Банк#Росгвардия#Двухмиллионный кредит#Поддельный паспорт
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