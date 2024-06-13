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Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

В некоторых банках говорят об отсутствии наличной валюты

Курс доллара подскочил в Новосибирске: некоторые банки валюту не продают

13 июня 2024, 07:59
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
В некоторых банках говорят об отсутствии наличной валюты
На фоне новостей о прекращении торгов долларом и евро на Мосбирже растет курс валюты в обменниках, следует из данных банковских агрегаторов.

Утром в четверг, 13 июня, курс продажи наличных долларов доходил за 120 рублей, об этом редакции сообщили читатели. Подобный курс был замечен в отделении банка Финсервис на улице Кутателадзе в Советском районе. Покупали доллары там же по 70 рублей. По состоянию на 14.45 местного времени Финсервис продает американскую валюту по 99 рублей, сообщает ресурс Банки.ру.

В отделениях Локобанка доллар можно купить за 110 рублей, в Уралсибе за 101,75, Газпромбанк предлагает доллар за 97,9 рублей. Одна из наиболее низких ставок в Сбере, где за доллар просят 92,8 рубля.

Однако данные электронных справочных могут не отражать реальной ситуации. В социальных сетях новосибирцы жалуются, что в некоторых банках не смогли сегодня купить ни долларов, ни евро. В обменных пунктах им заявили, что наличная валюта отсутствует.

Накануне стало известно, что Мосбиржа попала под санкции США. В связи с этим было принято решение остановить валютные торги.

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