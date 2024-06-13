Курс доллара подскочил в Новосибирске: некоторые банки валюту не продают

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Утром в четверг, 13 июня, курс продажи наличных долларов доходил за 120 рублей, об этом редакции сообщили читатели. Подобный курс был замечен в отделении банка Финсервис на улице Кутателадзе в Советском районе. Покупали доллары там же по 70 рублей. По состоянию на 14.45 местного времени Финсервис продает американскую валюту по 99 рублей, сообщает ресурс Банки.ру.
В отделениях Локобанка доллар можно купить за 110 рублей, в Уралсибе за 101,75, Газпромбанк предлагает доллар за 97,9 рублей. Одна из наиболее низких ставок в Сбере, где за доллар просят 92,8 рубля.
Однако данные электронных справочных могут не отражать реальной ситуации. В социальных сетях новосибирцы жалуются, что в некоторых банках не смогли сегодня купить ни долларов, ни евро. В обменных пунктах им заявили, что наличная валюта отсутствует.
Накануне стало известно, что Мосбиржа попала под санкции США. В связи с этим было принято решение остановить валютные торги.