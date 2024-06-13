Курс доллара подскочил в Новосибирске: некоторые банки валюту не продают

Утром в четверг, 13 июня, курс продажи наличных долларов доходил за 120 рублей, об этом редакции сообщили читатели. Подобный курс был замечен в отделении банка Финсервис на улице Кутателадзе в Советском районе. Покупали доллары там же по 70 рублей. По состоянию на 14.45 местного времени Финсервис продает американскую валюту по 99 рублей, сообщает ресурс Банки.ру.