Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Госуслуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» стала недоступна в Новосибирской области. Подобное уже встречалось раньше, сообщила жительница Новосибирска Елена Гавровская, у которой в льготной очереди на землю стоят два близких родственника. Она предполагает, что возможность дистанционного получения услуги ограничивают сознательно.
«Делается это, чтобы люди своими ногами ходили в министерство труда и социального развития в очередь вставать. А там у многих и ног-то нет», — считает Гавровская.
По словам собеседницы издания, ранее после ее жалоб непосредственно главе министерства цифрового развития и связи Сергею Цукарю раздел на «Госуслугах» вновь начинал работать.
«Изменилось законодательство по постановке в очередь, приводим в соответствие форму на портале госуслуг, на следующей неделе должно заработать», — ответил глава ведомства на сегодняшнее обращение.