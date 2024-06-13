Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области

Госуслуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» стала недоступна в Новосибирской области. Подобное уже встречалось раньше, сообщила жительница Новосибирска Елена Гавровская, у которой в льготной очереди на землю стоят два близких родственника. Она предполагает, что возможность дистанционного получения услуги ограничивают сознательно.