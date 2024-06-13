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Такую картину видят сегодня льготники в Новосибирской области

Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области

13 июня 2024, 05:26
Фото: gosuslugi.ru
Такую картину видят сегодня льготники в Новосибирской области
Недоступен раздел с информацией о выделении бесплатных участков земли, сообщают читатели Atas.Info.

Госуслуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» стала недоступна в Новосибирской области. Подобное уже встречалось раньше, сообщила жительница Новосибирска Елена Гавровская, у которой в льготной очереди на землю стоят два близких родственника. Она предполагает, что возможность дистанционного получения услуги ограничивают сознательно.

«Делается это, чтобы люди своими ногами ходили в министерство труда и социального развития в очередь вставать. А там у многих и ног-то нет», — считает Гавровская.

По словам собеседницы издания, ранее после ее жалоб непосредственно главе министерства цифрового развития и связи Сергею Цукарю раздел на «Госуслугах» вновь начинал работать.

«Изменилось законодательство по постановке в очередь, приводим в соответствие форму на портале госуслуг, на следующей неделе должно заработать», — ответил глава ведомства на сегодняшнее обращение.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Госуслуги#Земля#Сбой#Льготники
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