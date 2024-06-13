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Updated Сегодня, 17:35

Министр образования республики Бенин раскрыла потенциал сотрудничества с Россией

Министр образования республики Бенин раскрыла потенциал сотрудничества с Россией

13 июня 2024, 17:28
Фото: Изображение Midjourney
Республика Бенин заинтересована в сотрудничестве с Россией в образовательной сфере, заявила министр высшего образования и научных исследований в Бенине Элеонора Яи Ладекан во время интервью в открытой студии «ФедералПресс» на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«В Бенине существует три ступени — это дошкольное образование, среднее школьное и высшее образование. Существует орган, который объединяет все три структуры. Также у нас существует национальный совет по образованию, который их регулирует», — рассказала Элеонора Яи Ладекан.

По ее словам, в Бенине проходит процесс цифровизации, поэтому для республики важен вопрос сотрудничества с Россией в сфере образования, пишет fedpress.ru.

«На данный момент цифровизация в республике проходит на среднем этапе, и поэтому нам важна интеграция. Участие в данном форуме нам позволяет увидеть модернизацию, которая проходит в Российской Федерации, и в дальнейшем укреплять наше сотрудничество», — объяснила министр образования и научных исследований в Бенине.

Элеонора Яи Ладекан также отметила, что сотрудничество с Россией в цифровой сфере имеет потенциал для роста — разработки РФ в IT могут найти широкое применение в республике.

«Мы хотели бы укрепить сотрудничество в цифровой сфере — в том, что касается искусственного интеллекта, цифровой безопасности и продвижения онлайн-платформ для обучения», — заключила она.

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