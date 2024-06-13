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Updated Сегодня, 05:07

После прихода на пост главы города Максима Кудрявцева из мэрии уволились десятки чиновников

Очередная отставка в мэрии: уходит глава управления облика Новосибирска Хорошунов

13 июня 2024, 05:05
Фото: Артем Шершнев / atas.info
После прихода на пост главы города Максима Кудрявцева из мэрии уволились десятки чиновников

Из мэрии уходит глава управления облика Новосибирска Хорошунов

Олег Хорошунов, отвечавший за внешний вид городских улиц, написал заявление на увольнение, сообщают источники в муниципалитете.

Глава муниципального управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов принял решение покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники в мэрии сообщает издание СибФМ.

Деятельность Хорошунова на этом посту известна, в первую очередь, демонтажем незаконно установленных ларьков и рекламных щитов. Ведомство Хорошунова выступало инициатором судебных процессов с операторами рекламного рынка и выходило из них победителем.

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