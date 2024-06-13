Очередная отставка в мэрии: уходит глава управления облика Новосибирска Хорошунов

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Глава муниципального управления художественного облика Новосибирска Олег Хорошунов принял решение покинуть свой пост. Об этом со ссылкой на собственные источники в мэрии сообщает издание СибФМ.
Деятельность Хорошунова на этом посту известна, в первую очередь, демонтажем незаконно установленных ларьков и рекламных щитов. Ведомство Хорошунова выступало инициатором судебных процессов с операторами рекламного рынка и выходило из них победителем.