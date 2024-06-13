Оскандалившаяся компания по прокату электросамокатов Urent вернулась в Новосибирск

На организованной встрече представителям кикшеринга объяснили, что необходимо следить как за состоянием транспортных средств индивидуальной мобильности, так и за размещением самокатов вне частной территории. Мэрия была готова согласовать парковку для СИМ, но только на муниципальной земле. Предпринимателей такие условия не устроили. Они продолжали размещать самокаты там, где считали возможным.