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Самокаты

Оскандалившаяся компания по прокату электросамокатов Urent вернулась в Новосибирск

13 июня 2024, 01:22
Фото: ВК
Самокаты
Представитель компании по кикшерингу Urent рассказал Atas.info о возвращении электросамокатов на улицы Новосибирска.

На новосибирских улицах вновь появились электросамокаты, принадлежащие компании Urent. Около года назад фирма ушла с местного рынка кикшеринга после череды скандалов.

Поводами для недовольства людей стали сразу несколько факторов: высокая скорость самокатов, отсутствие обустроенных стоянок для этого вида транспорта и использование СИМ лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. новосибирцы жаловались мэрии. Ведомство начало активно работать с представителями Urent.

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На организованной встрече представителям кикшеринга объяснили, что необходимо следить как за состоянием транспортных средств индивидуальной мобильности, так и за размещением самокатов вне частной территории. Мэрия была готова согласовать парковку для СИМ, но только на муниципальной земле. Предпринимателей такие условия не устроили. Они продолжали размещать самокаты там, где считали возможным.

Игнорирование законных требований муниципалитета со стороны компании по кикшерингу завершилось скандалом. Urent ушли с местного рынка в мае прошлого года.

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#Екатерина Боженович#Общество#Транспорт#Новосибирск#Дети#ДТП#Полиция
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