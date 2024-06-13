Прокуратура из-за розовой курицы проверит лагерь «Чкаловец» под Новосибирском

Детский лагерь «Чкаловец» находится в окрестностях села Бурмистрово Искитимского района и считается одним из лучших в Новосибирской области. Но в июне папа одной из уехавшей на отдых в лагерь школьниц заявил, что девочка пожаловалась на сырое мясо.