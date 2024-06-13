Прокуратура из-за розовой курицы проверит лагерь «Чкаловец» под Новосибирском

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В санаторно-оздоровительном лагере «Чкаловец» пройдет проверка после жалобы родителей воспитанников на поданную на обед странную курицу розового цвета. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм проверят сотрудники Роспотребнадзора и Искитимской прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного органа.
Детский лагерь «Чкаловец» находится в окрестностях села Бурмистрово Искитимского района и считается одним из лучших в Новосибирской области. Но в июне папа одной из уехавшей на отдых в лагерь школьниц заявил, что девочка пожаловалась на сырое мясо.
В самом «Чкаловце» с родительскими претензиями согласились, но заявили, что курица была готова, специальная комиссия разрешила поварам подать ее детям. Странный розовый цвет насторожил сотрудников лагеря, и в понедельник, 11 июня, курицу отвесли в районный Роспотребнадзор на экспертизу.
Никто из детей на расстройство живота после обеда не жаловался. Тем не менее, администрация «Чкаловца» решила попросить поставщика впредь не привозить курицу данного производителя, пишет НГС.