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Прокуратура из-за розовой курицы проверит лагерь «Чкаловец» под Новосибирском

Прокуратура из-за розовой курицы проверит лагерь «Чкаловец» под Новосибирском

13 июня 2024, 11:34
Фото: atas.info
Расположенный в селе Бурмистрово санаторно-оздоровительный лагерь «Чкаловец» проверят из-за жалоб на некачественную еду, следует из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

В санаторно-оздоровительном лагере «Чкаловец» пройдет проверка после жалобы родителей воспитанников на поданную на обед странную курицу розового цвета. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм проверят сотрудники Роспотребнадзора и Искитимской прокуратуры, рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Детский лагерь «Чкаловец» находится в окрестностях села Бурмистрово Искитимского района и считается одним из лучших в Новосибирской области. Но в июне папа одной из уехавшей на отдых в лагерь школьниц заявил, что девочка пожаловалась на сырое мясо.

В самом «Чкаловце» с родительскими претензиями согласились, но заявили, что курица была готова, специальная комиссия разрешила поварам подать ее детям. Странный розовый цвет насторожил сотрудников лагеря, и в понедельник, 11 июня, курицу отвесли в районный Роспотребнадзор на экспертизу.

Никто из детей на расстройство живота после обеда не жаловался. Тем не менее, администрация «Чкаловца» решила попросить поставщика впредь не привозить курицу данного производителя, пишет НГС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Прокуратура#Лагерь Чкаловец#Розовая курица
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