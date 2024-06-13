Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области

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В Новосибирской области завершился судебный процесс, в рамках которого рассматривались материалы по смертельному ДТП в Карасукском районе. 15 сентября 2023 года водитель «Тойоты» после употребления алкоголя решил прокатиться. Он сел за руль, на дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Дэу Матиз».
Удар был такой силы, что женщина-водитель «Матиза» скончалась на месте ДТП до приезда медиков. При этом виновник аварии даже не смог вспомнить ни обстоятельства произошедшего, ни сам момент столкновения. Он был очень пьян.
Суд установил вину водителя «Тойоты» в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее гибель человека). Ближайшие семь лет виновник проведет в колонии-поселении. Родственникам погибшей осужденный выплатит почти миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.