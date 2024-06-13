РЭО: Новосибирская область оказалась в первой тройке по числу пунктов приема ТКО

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
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Updated Сегодня, 18:42
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на карту «Уберу» нанесено свыше 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья. Лидерами среди субъектов Федерации по числу размещенных на карте пунктов стали Москва и Московская область с 17 788 пунктами, Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные власти, положительно оценившие карту РЭО, уже размещают ее на своих сайтах. Карта заинтересовала также крупные отечественные организации.
Что касается лидерства по количеству пунктов приема ТКО среди городов, то здесь первым стал Санкт-Петербург (11 722 пунктов), второй — Москва (8123), а третье место заняла Тула с 1224 пунктами.
По словам заместителя генерального директора по цифровизации РЭО Алексея Бурова, в числе субъектов РФ, которые разместили карту «Уберу» на собственных сайтах, — Кировская область, ХМАО, а также Волгоградская, Курганская и Архангельская области. Региональные правительства остальных субъектов также работают над размещением карты.
Приложение Uberu можно скачать на мобильное устройство в любом из магазинов приложений. Кроме того, сообщество «Уберу» имеет свой Telegram-канал и группу VK.
Интерактивная карта «Уберу», разработанная Российским экологическим оператором, представляет собой современный инструмент, предназначенный для повышения экологической осведомленности и оптимизации сбора и переработки отходов на территории России.
Основные функции и возможности.
Маркировка пунктов сбора отходов:
Информация о перерабатывающих предприятиях:
Обратная связь и отчеты:
Образовательная составляющая: