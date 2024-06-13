РЭО: Новосибирская область оказалась в первой тройке по числу пунктов приема ТКО

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, на карту «Уберу» нанесено свыше 65 тысяч пунктов приема вторичного сырья. Лидерами среди субъектов Федерации по числу размещенных на карте пунктов стали Москва и Московская область с 17 788 пунктами, Санкт-Петербург и Ленинградская область с 12 568 пунктами, а также Новосибирская область с 1559 пунктами. Региональные власти, положительно оценившие карту РЭО, уже размещают ее на своих сайтах. Карта заинтересовала также крупные отечественные организации.