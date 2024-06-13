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Топ-5 самых популярных автомобилей у россиян в 2024 году

Топ-5 самых популярных автомобилей у россиян в 2024 году

13 июня 2024, 03:27
Фото: atas.info
В России эксперты составили список самых продаваемых в России в мае 2024 года автомобилей. Рейтинг составили в аналитическом агентстве «Автостат».

В России эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых продаваемых в мае 2024 года автомобилей. По оценкам специалистов, покупатели машин класса «Премиум» начали заметно чаще выбирать сделанные в Китае модели.

Тем не менее, в топ-5 удалось остаться одному из общепризнанных в мире лидеров по производству легковых автомобилей — компании BMW. Но китайские производители продолжают вытеснять с российского рынка мировые премиальные марки, и вряд ли это является для кого-то неожиданностью.

Фото: аналитическое агентство «Автостат»

Самыми популярными китайскими машинами являются Exeed, Tank и Lixiang. Но абсолютно лучшие результаты показал премиум-бренд Hongqi, занявший пятое место — сразу вслед за BMW. Hongqi на 50% увеличил продажи по сравнению с апрелем.

По мнению автоэксперта Алексея Шамарина, продажи китайских премиум-марок будут расти и дальше, но и машины мировых лидеров автомобилестроения никуда не денутся:

«Зайдут китайские бренды, потому что им практически дан „зеленый свет“, будет серый импорт, потому что всегда есть люди, которые могут себе позволить купить, скажем так, премиальный автомобиль. Во время любого развития авторынка — падения, взлета — премиальный сегмент всегда остается примерно одним и тем же».

Что же касается массового сегмента, то здесь никаких неожиданностей нет, и не ожидается.

LADA Granta

Фото: lada.ru

Самый популярный на сегодняшний день отечественный автомобиль. Производители уверяют, что машина уже давно прошла проверку российскими дорогами. Дело в том, что она специально разработана для России, поэтому не преподносит в дороге никаких неприятных сюрпризов.

Стоимость нового автомобиля — от 699 900 рублей

Кузов д/ш/в: 4268/1700/1500

Рекомендуемое топливо: бензин с октановым числом 95 (92)

Тип трансмиссии: 5ВТ

Максимальная скорость: 179 км/ч

Расход топлива: 6,8 л/100 км

LADA Vesta

Фото: lada.ru

Эта машина — из пятого поколения завода АвтоВАЗ. Она сконструирована на замену LADA Priora. Буквально в марте этого года завод представил модель Vesta с автоматической трансмиссией, которую автолюбители ждали достаточно давно.

У модели энергичный дизайн, что выгодно выделяет ее на дороге и делает узнаваемой.

Стоимость нового автомобиля — от 1 239 900 рублей

Кузов д/ш/в: 4440/1764/1496

Тип трансмиссии: 5ВТ

Максимальная скорость: 172 км/ч

Расход топлива: 7,3 л/100 км

HAVAL JOLION

Фото: haval.ru

У китайского кроссовера с-класса в нынешнем году выгодно обновлен визуальный образ, а сама машина стала еще более приспособленной к эксплуатации именно в российских условиях. Автомобиль чувствует себя одинаково уверенно как на отвратительной дороге, так и в городе на хорошем асфальте.

Стоимость нового автомобиля — от 1 199 000 рублей

Кузов д/ш/в: 4472/1841/1703

Максимальная скорость: 185 км/ч

CHERY TIGGO 7 PRO MAX

Фото: chery.ru

Новый кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO MAX создан специально для эксплуатации в условиях современного мегаполиса. Продуманный дизайн больше напоминает спортивный автомобиль с хищными обтекаемыми линиями. Приставка МАХ говорит сама за себя.

Стоимость нового автомобиля — от 2 500 000 рублей

Кузов д/ш/в: 4500/1842/1705

Максимальная скорость: 190 км/ч

Рекомендуемое топливо: АИ-92 и выше

Расход топлива: 7,7 л/100 км

Chery Tiggo 4 Pro

Фото: chery.ru

Этот довольно быстро ставший модным автомобиль выпущен специально к 18-летию присутствия данного автопроизводителя в России. У смарт-кроссовера с выгодным эргономичным обликом оцинкованы все детали кузова, кроме крыши и капота — это сделано специально для российских покупателей.

Стоимость нового автомобиля — от 1 730 000 рублей

Кузов д/ш/в: 4318/1831/1662

Максимальная скорость: 195 км/ч

Расход топлива: 7,3 л/100 км

Требования к топливу: АИ-95

Автоэксперт Алексей Шамарин все же считает, что сейчас не очень подходящее время для приобретения нового автомобиля.

«Мой совет: ребят, пока не спешите продавать то, что у вас есть. Если есть автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет и вы не являетесь мультимиллионером, то катайтесь пока на том, что у вас есть. Одному богу известно, насколько вырастут цены. Если вырастет доллар, будет очень непросто. Если вырастет ключевая ставка Центробанка, будет совсем непросто», — утверждает Шамарин.
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#Юрий Фомиченко#Общество#Транспорт#Автомобиль#Китай#LADA Granta#LADA Vesta#CHERY TIGGO 7 PRO MAX#HAVAL JOLION#Chery Tiggo 4 Pro
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