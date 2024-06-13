Топ-5 самых популярных автомобилей у россиян в 2024 году

У китайского кроссовера с-класса в нынешнем году выгодно обновлен визуальный образ, а сама машина стала еще более приспособленной к эксплуатации именно в российских условиях. Автомобиль чувствует себя одинаково уверенно как на отвратительной дороге, так и в городе на хорошем асфальте.