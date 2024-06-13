Три дня не мог выбраться рыбак с острова Кораблик в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Сотрудники новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы эвакуировали с острова Кораблик 72-летнего рыбака. По словам мужчины, он приплыл на остров еще 10 июня, но затем ему стало плохо с сердцем. Пенсионер надеялся, что приняв лекарство, он сможет вернуться самостоятельно. Но силы покинули его, а когда закончились и все таблетки, он все-таки запросил посторонней помощи.
Спасатели перевезли новосибирца на берег и вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали, что угроза сердечного приступа миновала, и пожилого рыбака отпустили домой.
Остров Кораблик — популярное место отдыха, находится в черте города, посреди Оби напротив Северо-Чемского микрорайона. Через остров проходит железнодорожный Комсомольский мост.