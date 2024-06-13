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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Остров расположен на Оби в черте города

Три дня не мог выбраться рыбак с острова Кораблик в Новосибирске

13 июня 2024, 07:27
Фото: 2GIS
Остров расположен на Оби в черте города
Мужчине стало плохо с сердцем, но за помощью он обратился только тогда, когда лекарство закончилось, сообщили в муниципальной спасательной службе.

Сотрудники новосибирской муниципальной аварийно-спасательной службы эвакуировали с острова Кораблик 72-летнего рыбака. По словам мужчины, он приплыл на остров еще 10 июня, но затем ему стало плохо с сердцем. Пенсионер надеялся, что приняв лекарство, он сможет вернуться самостоятельно. Но силы покинули его, а когда закончились и все таблетки, он все-таки запросил посторонней помощи.

Пенсионера передали врачам скорой помощиПенсионера передали врачам скорой помощи
Пенсионера передали врачам скорой помощи
Фото: МАСС

Спасатели перевезли новосибирца на берег и вызвали бригаду скорой помощи. Медики констатировали, что угроза сердечного приступа миновала, и пожилого рыбака отпустили домой.

Остров Кораблик — популярное место отдыха, находится в черте города, посреди Оби напротив Северо-Чемского микрорайона. Через остров проходит железнодорожный Комсомольский мост.

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#Происшествия#Новосибирск#Спасение#Рыбак#МАСС
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