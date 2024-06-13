Триумфально выступил в Пекине Сибирский русский народный хор из Новосибирска

Концерт хора из столицы Сибири прошел в рамках культурного проекта «Слово о русском сердце». По мнению замминистра культуры области Юрия Зимнякова, разнообразная русская культура всегда пользовалась заслуженной популярностью в соседнем Китае. Чиновник поблагодарил пекинцев за великолепный прием сибирских артистов и неподдельный интерес к их творчеству.