Триумфально выступил в Пекине Сибирский русский народный хор из Новосибирска

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
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Updated Сегодня, 13:36
В Пекине в среду, 12 июня, участники Государственного академического Сибирского русского народного хора с триумфом выступили на торжестве в честь 70-летия пекинского ЭКСПО. Солисты и вокалисты коллектива продемонстрировали свою классическую программу «Моя Родина — Сибирь», вызвавшую восторг и бурные аплодисменты, сообщает пресс-служба областного Минкульта.
Концерт хора из столицы Сибири прошел в рамках культурного проекта «Слово о русском сердце». По мнению замминистра культуры области Юрия Зимнякова, разнообразная русская культура всегда пользовалась заслуженной популярностью в соседнем Китае. Чиновник поблагодарил пекинцев за великолепный прием сибирских артистов и неподдельный интерес к их творчеству.
Гастроли хорового коллектива из Новосибирска продлятся в Китае до 15 июня. Коллектив мирового уровня покажет китайским зрителям традиционное русское хоровое искусство, но приспособленное для восприятия современным слушателем.