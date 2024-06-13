atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Триумфально выступил в Пекине Сибирский русский народный хор из Новосибирска

Триумфально выступил в Пекине Сибирский русский народный хор из Новосибирска

13 июня 2024, 13:32
Фото: министерство культуры Новосибирско области
Коллектив Государственного академического Сибирского русского народного хора выступил на праздновании 70-летнего юбилея пекинского ЭКСПО, следует из сообщения министерства культуры Новосибирской области.
Фото: министерство культуры Новосибирской области

В Пекине в среду, 12 июня, участники Государственного академического Сибирского русского народного хора с триумфом выступили на торжестве в честь 70-летия пекинского ЭКСПО. Солисты и вокалисты коллектива продемонстрировали свою классическую программу «Моя Родина — Сибирь», вызвавшую восторг и бурные аплодисменты, сообщает пресс-служба областного Минкульта.

Концерт хора из столицы Сибири прошел в рамках культурного проекта «Слово о русском сердце». По мнению замминистра культуры области Юрия Зимнякова, разнообразная русская культура всегда пользовалась заслуженной популярностью в соседнем Китае. Чиновник поблагодарил пекинцев за великолепный прием сибирских артистов и неподдельный интерес к их творчеству.

Гастроли хорового коллектива из Новосибирска продлятся в Китае до 15 июня. Коллектив мирового уровня покажет китайским зрителям традиционное русское хоровое искусство, но приспособленное для восприятия современным слушателем.

Выпускники в Новосибирске поставили рекорд по результатам ЕГЭ по математике
Узнать подробнее
Читайте также:
Стать лучшей в реалити-шоу «Четыре жены» пытается жительница НовосибирскаАномальная жара настигнет жителей Новосибирской областиПризнали ошибку и извинились в мэрии Новосибирска после скандала с картой
#Юрий Фомиченко#Культура#Министерство культуры#Гастроли#Сибирский русский народный хор#Русская культура
Подпишитесь
Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области
Сегодня, 05:26
Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 04:45
Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области
Сегодня, 03:43
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
Сегодня, 03:08
Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
Вчера, 10:38
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
"