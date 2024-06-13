Укладка асфальта в лужи под ливнем возмутила жителей Искитима

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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На улице Линейная в городе Искитим Новосибирской области в среду, 12 июня, дорожники укладывали асфальт в глубокие лужи. Примечательно, что покрытие восстанавливали в рамках гарантийного ремонта. Оно не прослужило и минимального срока.
«Дорога сейчас еще на пятилетней гарантии. Ее делали три года назад в рамках федеральной программы „Безопасные качественные дороги“ и тогда с ней тоже был скандал: ее сильно заузили, а раньше она была широкая», — сообщил Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.
Формально нормативы позволяют проводить асфальтирование в дождливую погоду, но поверхность, куда укладывают горячую смесь, должна быть предварительно высушена. На кадрах видео, опубликованного в паблике «Наш город Искитим» видно, что в этом случае асфальт укладывают в лужи глубиной несколько сантиметров.
При этом горожане рассказывают, что ливень отнюдь не застал дорожников в разгар работы. В первой половине дня, когда дождя еще не было, на объекте не было никого. Ремонт начался практически одновременно с первыми раскатами грома.
«Это вредительство. По-другому и не скажешь», «Город непуганых идиотов», Почему нет контроля за этим дурдомом???», — возмущаются в комментариях под видео жители Искитима.