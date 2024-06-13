atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Каток во время работы буквально гонит перед собой водяную волну

Укладка асфальта в лужи под ливнем возмутила жителей Искитима

13 июня 2024, 04:01
Фото: vk.com/iskitimdep
Каток во время работы буквально гонит перед собой водяную волну
Рабочие взялись ремонтировать дорогу в Новосибирской области под проливным дождем, видео таких работ сняли местные жители.

На улице Линейная в городе Искитим Новосибирской области в среду, 12 июня, дорожники укладывали асфальт в глубокие лужи. Примечательно, что покрытие восстанавливали в рамках гарантийного ремонта. Оно не прослужило и минимального срока.

«Дорога сейчас еще на пятилетней гарантии. Ее делали три года назад в рамках федеральной программы „Безопасные качественные дороги“ и тогда с ней тоже был скандал: ее сильно заузили, а раньше она была широкая», — сообщил Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.

Формально нормативы позволяют проводить асфальтирование в дождливую погоду, но поверхность, куда укладывают горячую смесь, должна быть предварительно высушена. На кадрах видео, опубликованного в паблике «Наш город Искитим» видно, что в этом случае асфальт укладывают в лужи глубиной несколько сантиметров.

Нарушение технологии видно даже неспециалисту
Видео: vk.com/iskitimdep

При этом горожане рассказывают, что ливень отнюдь не застал дорожников в разгар работы. В первой половине дня, когда дождя еще не было, на объекте не было никого. Ремонт начался практически одновременно с первыми раскатами грома.

«Это вредительство. По-другому и не скажешь», «Город непуганых идиотов», Почему нет контроля за этим дурдомом???», — возмущаются в комментариях под видео жители Искитима.
Читайте также:
Суд арестовал счета и имущество СТС-Плюс из-за ремонта Октябрьской магистралиМэрия извинилась за ночной ремонт улиц в НовосибирскеСтранный метод ремонта дорог удивил жителей Академгородка Новосибирска
#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Искитим#Асфальт#Дождь#Ремонт дорог
Подпишитесь
Льготники не могут воспользоваться сервисом «Госуслуги» в Новосибирской области
Сегодня, 05:26
Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке
Сегодня, 04:45
Пьяницу — виновника смертельного ДТП осудили в Новосибирской области
Сегодня, 03:43
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
Сегодня, 03:08
Флаг России установили в самой высокой точке Новосибирска
Вчера, 10:38
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
"