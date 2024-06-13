Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке

В итоге власти не стали признавать итоги голосования, заявив, что рядовой опрос на сайте мэрии превратился в политическую борьбу. Позже мэр Анатолий Локоть признал, что эти выборы были нечестными и пообещал больше не устраивать подобных опросов в рамках муниципального портала.