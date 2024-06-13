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Бату заслужил любовь посетителей зоопарка из-за своего необычного поведения

Вольер с орангутаном Бату стал самым популярным местом в Новосибирском зоопарке

13 июня 2024, 04:45
Фото: vk.com/novosibirsk_zoo
Бату заслужил любовь посетителей зоопарка из-за своего необычного поведения
Ранее питомец зоопарка оказался в центре международного внимания из-за скандальных выборов новогоднего талисмана, которые неожиданно приобрели политический окрас.

Новосибирский зоопарк сообщил, что вольер орангутанов стал один из самых популярных и посещаемых гостями зоосада. В первую очередь, внимание посетителей привлекает всеобщий любимец Бату. Он научился делать различные забавные трюки, коронный — номер с «удочкой», сплетенной из тряпок, с помощью которой человекообразная обезьяна выпрашивает лакомство у людей.

Мировую известность Бату получил в феврале 2022 года, когда мэрия запустила голосование за символ «Новогодней столицы России», статус которой перешел Новосибирску от Нижнего Новгорода. Кандидатами стали животные зоопарка, власти хотели видеть в качестве талисмана манула. За него публично агитировал занимавший тогда пост главы муниципалитета Анатолий Локоть.

Новосибирцы возмущены нечестным голосованием за талисман новогодней столицы
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Горожане в знак протеста стали отдавать свои голоса Бату. В мэрии решили вручную «подправить» результаты, после чего скандал разгорелся не на шутку. С призывом голосовать за Бату выступили политики и известные блогеры, о махинациях на выборах новогоднего талисмана писали ведущие европейские издания.

В итоге власти не стали признавать итоги голосования, заявив, что рядовой опрос на сайте мэрии превратился в политическую борьбу. Позже мэр Анатолий Локоть признал, что эти выборы были нечестными и пообещал больше не устраивать подобных опросов в рамках муниципального портала.

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