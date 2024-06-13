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Выпускники СУНГ пользуются льготами при поступлении в НГУ

Выпускники в Новосибирске поставили рекорд по результатам ЕГЭ по математике

13 июня 2024, 05:59
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Выпускники СУНГ пользуются льготами при поступлении в НГУ
29 школьников получили 100 баллов в ходе итоговой аттестации, рассказали в учебном заведении.

Абсолютный рекорд на всю историю ЕГЭ по профильной математике поставили выпускники Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (СУНЦ). По итогам теста максимальный результат получили 29 подростков, причем 12 из них учатся в одном классе.

Всего же в ходе итоговых экзаменов в 2024 году 100 баллов по разным предметам набрали 40 выпускников СУНЦ.

Физико-математическая школа (прежнее название СУНЦ) была создана при университете в 60-е годы прошлого века. Это интернат, куда отбирают талантливых 9-классников из разных регионов Сибири. Многие известные ученые СО РАН в разные годы были выпускниками физматшколы.

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