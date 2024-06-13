Выпускники в Новосибирске поставили рекорд по результатам ЕГЭ по математике

Физико-математическая школа (прежнее название СУНЦ) была создана при университете в 60-е годы прошлого века. Это интернат, куда отбирают талантливых 9-классников из разных регионов Сибири. Многие известные ученые СО РАН в разные годы были выпускниками физматшколы.



