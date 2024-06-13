Выпускники в Новосибирске поставили рекорд по результатам ЕГЭ по математике

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Абсолютный рекорд на всю историю ЕГЭ по профильной математике поставили выпускники Специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета (СУНЦ). По итогам теста максимальный результат получили 29 подростков, причем 12 из них учатся в одном классе.
Всего же в ходе итоговых экзаменов в 2024 году 100 баллов по разным предметам набрали 40 выпускников СУНЦ.
Физико-математическая школа (прежнее название СУНЦ) была создана при университете в 60-е годы прошлого века. Это интернат, куда отбирают талантливых 9-классников из разных регионов Сибири. Многие известные ученые СО РАН в разные годы были выпускниками физматшколы.