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Задержан первый замглавы ТУАД Громенко из-за подозрений во взяточничестве

Задержан первый замглавы ТУАД Громенко из-за подозрений во взяточничестве

13 июня 2024, 07:52
Фото: 1MI
На территории Новосибирской области продолжается волна задержаний топ-менеджеров государственных компаний. Стало известно о подозрениях во взяточничестве в отношении первого заместителя ТУАД.

Во взятках подозревают заместителя руководителя ТУАД Новосибирской области. О задержании Константина Громенко сообщает издание Сибкрай.ru, ссылаясь на собственные источники информации в правоохранительных органах.

Известно, что сейчас с задержанным проводят предварительную беседу. Ранее на рабочем месте Громенко прошли обыски. Мера пресечения для мужчины пока не избрана.

Напомним, что с 2015 года Константин Громенко находится на должности заместителя, ранее он 8 лет возглавлял ТУАД.

Напомним, что ранее в компании уже были аналогичные прецеденты. Сотрудников ТУАД уличали во взяточничестве.

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