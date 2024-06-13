Задержан первый замглавы ТУАД Громенко из-за подозрений во взяточничестве

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Во взятках подозревают заместителя руководителя ТУАД Новосибирской области. О задержании Константина Громенко сообщает издание Сибкрай.ru, ссылаясь на собственные источники информации в правоохранительных органах.
Известно, что сейчас с задержанным проводят предварительную беседу. Ранее на рабочем месте Громенко прошли обыски. Мера пресечения для мужчины пока не избрана.
Напомним, что с 2015 года Константин Громенко находится на должности заместителя, ранее он 8 лет возглавлял ТУАД.
Напомним, что ранее в компании уже были аналогичные прецеденты. Сотрудников ТУАД уличали во взяточничестве.