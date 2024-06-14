10 млн рублей выманила банда из 22 новосибирских телефонных мошенников

В Новосибирске группа из 22 телефонных мошенников сядет на скамью подсудимых за обман сограждан более чем на 10 миллионов рублей. Организованная 29-летним местным жителем группа действовала почти год — их разоблачили в сентябре 2022 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.