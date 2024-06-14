10 млн рублей выманила банда из 22 новосибирских телефонных мошенников

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
В Новосибирске группа из 22 телефонных мошенников сядет на скамью подсудимых за обман сограждан более чем на 10 миллионов рублей. Организованная 29-летним местным жителем группа действовала почти год — их разоблачили в сентябре 2022 года, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Жертвами мошенников за этот срок успели стать 168 человек, проживающих в самых разных регионах России. Объединяло их несбывшееся желание получить банковский кредит.
Мошенники звонили гражданам и представлялись работниками банков. Они утверждали, что займ получить возможно, но для этого нужно всего лишь оплатить некую комиссию, страховой взнос и услуги курьера по доставке кредитной карты.
Обрадованные россияне легко соглашались на такие условия, но после перевода денег связь с «банкирами» прерывалась.
Новосибирцев будут судить по статье, подразумевающей наказание за групповое мошенничество, каждому грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело будет рассматриваться в суде Октябрьского района, дата первого заседания пока не сообщается.