25 объектов теплосетей ремонтируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что подготовка к новому отопительному сезону идет полным ходом. В списке объектов — магистральная теплосеть на Гусинобродском шоссе. Энергетикам предстоит отремонтировать один из самых крупных участков, прослуживший около 50 лет. За последние пять лет здесь выявили 12 дефектов.
«Всего в текущем году ремонту подлежит около 70 км коммуникаций, из них более 35 км трубопроводов заменят полностью. Перед подрядчиками ставим задачу провести работы до конца августа, чтобы осталось время для восстановления покрытия дорог, благоустройства и уверенного начала отопительного сезона», — отметил Максим Кудрявцев.
Тепловая сеть на Гусинобродском шоссе находится в эксплуатации с 1974 года, за последние пять лет на ремонтируемом участке было выявлено и устранено 12
повреждений. К теплосети подключены 1100 объектов — 614 многоквартирных домов, 88
социально значимых учреждений. Проектом предусмотрено проведение работ по
техническому перевооружению тепломагистрали протяженностью 332 м. На данный
момент выполнены работы по разработке грунта (открыт канал протяженностью 235 м),
демонтированы трубопровод и две тепловые камеры. Ведется обвязка рабочей арматуры
основания трех монолитных участков, выполнено бетонирование монолитных участков.
На время ремонта потребители обеспечены горячей водой по временной схеме.
Основную часть работ планируют завершить до конца августа.
«Для выявления дефектов на теплосетях кроме гидравлических испытаний добавлен еще мониторинг, который позволит с помощью нового оборудования — робота — обнаружить наиболее узкие места трубопровода и приступить к его ремонту. Кроме того, к началу отопительного сезона планируется изменить настройки приборов теплового регулирования у потребителей», — говорит замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.
Генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев рассказал, что в этом году планируется обследовать роботом около 33 км тепломагистралей.
«На сегодня есть первые результаты, выявлены участки, которые дополнительно будут включены в существующий план. Компания зарезервировала на эти цели денежные средства, готовимся к конкурсным процедурам», — сказал Дмитрий Перязев.
Сегодня ООО «НТСК» проводит работы на 25 объектах общей протяженностью почти 22 км (20,1 км — техперевооружение и 1,5 км — капитальный ремонт). Объекты находятся на улицах Дунаевского, Богдана Хмельницкого, Сибиряков-Гвардейцев, Зорге, Котовского, Красина, Тюленина, других.