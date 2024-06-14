25 объектов теплосетей ремонтируют в Новосибирске

Тепловая сеть на Гусинобродском шоссе находится в эксплуатации с 1974 года, за последние пять лет на ремонтируемом участке было выявлено и устранено 12

повреждений. К теплосети подключены 1100 объектов — 614 многоквартирных домов, 88

социально значимых учреждений. Проектом предусмотрено проведение работ по

техническому перевооружению тепломагистрали протяженностью 332 м. На данный

момент выполнены работы по разработке грунта (открыт канал протяженностью 235 м),

демонтированы трубопровод и две тепловые камеры. Ведется обвязка рабочей арматуры

основания трех монолитных участков, выполнено бетонирование монолитных участков.

На время ремонта потребители обеспечены горячей водой по временной схеме.

Основную часть работ планируют завершить до конца августа.