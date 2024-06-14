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Updated Сегодня, 11:18

Бастрыкину доложат о затопленном подвале в Новосибирске

Бастрыкину доложат о затопленном подвале в Новосибирске

14 июня 2024, 11:16
Фото: Следственный комитет России
Новосибирцы пожаловались Александру Бастрыкину на нерешаемую властями проблему с затопленным подвалом одного из домов на улице Станиславского, следует из сообщения Следственного комитета страны.

Жители Новосибирска пожаловались Александру Бастрыкину на ситуацию с затопленным после аварии подвалом многоквартирного дома. Новосибирцы о своих претензиях сообщили с помощью телефонной линии Инфоцентра Следственного комитета страны, сообщили в пресс-службе СК.

Сибиряки проживают в построенном в 1959 году многоквартирном доме на улице Станиславского. Еще в 2017 году в доме капитально отремонтировали системы водоснабжения, но после одной из коммунальных аварий подвал затопило.

До сих пор подземное помещение остается затопленным. В нынешнем году жители дома заказали экспертизу, по результатам которой оказалось, что во время ремонта подрядчиком использовались неподходящие строительные материалы.

Александр Бастрыкин попросил главу Следственного комитета региона Евгения Долгалева доложить о результатах начатой проверки.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#СКР#Подвал#Александр Бастрыкин#Затопление#Экспертиза
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