Бастрыкину доложат о затопленном подвале в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Жители Новосибирска пожаловались Александру Бастрыкину на ситуацию с затопленным после аварии подвалом многоквартирного дома. Новосибирцы о своих претензиях сообщили с помощью телефонной линии Инфоцентра Следственного комитета страны, сообщили в пресс-службе СК.
Сибиряки проживают в построенном в 1959 году многоквартирном доме на улице Станиславского. Еще в 2017 году в доме капитально отремонтировали системы водоснабжения, но после одной из коммунальных аварий подвал затопило.
До сих пор подземное помещение остается затопленным. В нынешнем году жители дома заказали экспертизу, по результатам которой оказалось, что во время ремонта подрядчиком использовались неподходящие строительные материалы.
Александр Бастрыкин попросил главу Следственного комитета региона Евгения Долгалева доложить о результатах начатой проверки.