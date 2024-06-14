Дорогой внедорожник отобрали у браконьеров из Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Суд Доволенского района Новосибирской области приговорил двух местных охотников к трем годам лишения свободы условно каждого за незаконную охоту. Кроме того, у браконьеров конфискованы ружья, а у одного из них — внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным следствия, в ноябре 2023 года охотники приехали в заказник «Доволенский», и с помощью автомобиля выследили и застрелили косулю.
После того, как браконьеров задержали, они добровольно компенсировали нанесенный государству ущерб в 200 тысяч рублей.