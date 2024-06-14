Дорогой внедорожник отобрали у браконьеров из Новосибирской области

Суд Доволенского района Новосибирской области приговорил двух местных охотников к трем годам лишения свободы условно каждого за незаконную охоту. Кроме того, у браконьеров конфискованы ружья, а у одного из них — внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.