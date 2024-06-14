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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Дорогой внедорожник отобрали у браконьеров из Новосибирской области

Дорогой внедорожник отобрали у браконьеров из Новосибирской области

14 июня 2024, 06:09
Фото: прокуратура Новосибирской области
Двое жителей Новосибирской области на автомобиле Toyota Land Cruiser выследили косулю и застрелили ее на территории заказника «Доволенский», следует из сообщения региональной прокуратуры.

Суд Доволенского района Новосибирской области приговорил двух местных охотников к трем годам лишения свободы условно каждого за незаконную охоту. Кроме того, у браконьеров конфискованы ружья, а у одного из них — внедорожник Toyota Land Cruiser, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2023 года охотники приехали в заказник «Доволенский», и с помощью автомобиля выследили и застрелили косулю.

После того, как браконьеров задержали, они добровольно компенсировали нанесенный государству ущерб в 200 тысяч рублей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Охота#Браконьеры#Доволенский#Toyota Land Cruiser
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