Главу ВСЖД задержали и заподозрили во взятках новосибирские следователи

Задержан глава ВСЖД Вадим Владимиров. Следователи не исключают, что чиновник мог брать деньги за покровительство и помощь, сообщает ТГ-канал «Альтернативная юриспруденция». Расследованием занимаются сотрудники ГСУ СК в Новосибирске.