Главу ВСЖД задержали и заподозрили во взятках новосибирские следователи

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Задержан глава ВСЖД Вадим Владимиров. Следователи не исключают, что чиновник мог брать деньги за покровительство и помощь, сообщает ТГ-канал «Альтернативная юриспруденция». Расследованием занимаются сотрудники ГСУ СК в Новосибирске.
По предварительным данным, суд ранее арестовал тех, кто давал взятки высокопоставленному чиновнику. Официальные каналы информации силовых ведомств пока ситуацию не комментирует.
Напомним, что Владимиров находился на посту главы ВСЖД чуть больше трех лет.