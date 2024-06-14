На американском рынке появится «глупый» телефон без интернета и соцсетей

С помощью такого телефона абоненты смогут совершать звонки и отправлять короткие текстовые сообщения. В нем также отсутствует возможность скачивания приложений, нет соцсетей, электронной почты, а также интернет-браузера. Согласно описанию, телефон будет оснащен черно-белым OLED-экраном с диагональю 3,92 дюйма, а также двумя камерами: основной на 50 мегапикселей и фронтальной на 8 мегапикселей.