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Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

На американском рынке появится «глупый» телефон без интернета и соцсетей

На американском рынке появится «глупый» телефон без интернета и соцсетей

14 июня 2024, 17:51
Фото: Фрагмент видео
Разработчик мобильных устройств из США — компания Light Phone сообщила, что их новый мобильный телефон сконструирован так, чтобы им хотелось пользоваться как можно реже.

Как пишет newkhakasiya.online, при создании устройства производитель ориентировался на абонентов, желающих отдохнуть от умных гаджетов и сделать выбор в пользу более осознанного образа жизни.

Издание информирует, что новинка под названием Light Phone 3 является телефоном третьего поколения. Ориентировочная стоимость составит 399 долларов. На полки магазинов новинка поступит в начале 2025 года.

С помощью такого телефона абоненты смогут совершать звонки и отправлять короткие текстовые сообщения. В нем также отсутствует возможность скачивания приложений, нет соцсетей, электронной почты, а также интернет-браузера. Согласно описанию, телефон будет оснащен черно-белым OLED-экраном с диагональю 3,92 дюйма, а также двумя камерами: основной на 50 мегапикселей и фронтальной на 8 мегапикселей.

#Общество
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