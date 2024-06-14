На американском рынке появится «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:51
Updated Сегодня, 17:51
Как пишет newkhakasiya.online, при создании устройства производитель ориентировался на абонентов, желающих отдохнуть от умных гаджетов и сделать выбор в пользу более осознанного образа жизни.
Издание информирует, что новинка под названием Light Phone 3 является телефоном третьего поколения. Ориентировочная стоимость составит 399 долларов. На полки магазинов новинка поступит в начале 2025 года.
С помощью такого телефона абоненты смогут совершать звонки и отправлять короткие текстовые сообщения. В нем также отсутствует возможность скачивания приложений, нет соцсетей, электронной почты, а также интернет-браузера. Согласно описанию, телефон будет оснащен черно-белым OLED-экраном с диагональю 3,92 дюйма, а также двумя камерами: основной на 50 мегапикселей и фронтальной на 8 мегапикселей.