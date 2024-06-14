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Published Сегодня, 05:09

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Updated Сегодня, 05:11

Новая дисциплина по управлению дронами появилась в новосибирском вузе

Новая дисциплина по управлению дронами появилась в новосибирском вузе

14 июня 2024, 05:09
Фото: 1MI
С начала нового учебного года в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) студентов будут обучать собирать и управлять дронами, рассказали в пресс-службе вуза.

Новый предмет включает несколько блоков: программирование, пилотирование и сборка беспилотников с применением 3D-принтера. Студенты будут создавать БПЛА с нуля и пройдут весь путь — от разработки проекта до его воплощения и запуска.

На базе вуза действует полигон, где изобретатели смогут испытывать свои аппараты. Также есть стенд для безопасного обучения пилотированию дронов.

Помимо этого, с сентября в СибГУТИ стартует набор на курсы дополнительного образования по проектированию и пилотированию беспилотников. Учиться могут люди со средним профессиональным и высшим образованием.

Ранее мы сообщали, что с 1 сентября 2024 года в ряде школ и колледжей будут преподавать управление дронами.

Принципиально новый этап строительства СКИФ начался в Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Дроны#Высшее образование#Беспилотники#БПЛА
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