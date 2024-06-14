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Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:32

О «новых проектах» сообщила экс-заммэра Новосибирска Терешкова

О желании заняться «новыми проектами» сообщила экс-заммэра Новосибирска Терешкова

14 июня 2024, 05:29
Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

О «новых проектах» сообщила экс-заммэра Новосибирска Терешкова

Бывшая вице-мэр Новосибирска заявила о намерении заняться «новыми проектами», следует из ее сообщения в телеграм-канале.

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, покинувшая свой пост по собственному желанию после того, как кресло главы города занял Максим Кудрявцев, заявила о намерении заняться «другими проектами». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

В телефонном разговоре c журналистом Atas.Info Терешкова не стала уточнять какие проекты она подразумевает.

«Давайте так, пока я окончательно не приму конкретное решение по этим проектом — я их озвучивать не буду», — заявила бывшая сотрудница мэрии.

В своем посте она также попросила подписчиков не заваливать ее вопросами по поводу работы нынешнего руководства Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Анна Терешкова#Вице-мэр
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