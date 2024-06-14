О желании заняться «новыми проектами» сообщила экс-заммэра Новосибирска Терешкова

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, покинувшая свой пост по собственному желанию после того, как кресло главы города занял Максим Кудрявцев, заявила о намерении заняться «другими проектами». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
В телефонном разговоре c журналистом Atas.Info Терешкова не стала уточнять какие проекты она подразумевает.
«Давайте так, пока я окончательно не приму конкретное решение по этим проектом — я их озвучивать не буду», — заявила бывшая сотрудница мэрии.
В своем посте она также попросила подписчиков не заваливать ее вопросами по поводу работы нынешнего руководства Новосибирска.