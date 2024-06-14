О желании заняться «новыми проектами» сообщила экс-заммэра Новосибирска Терешкова

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, покинувшая свой пост по собственному желанию после того, как кресло главы города занял Максим Кудрявцев, заявила о намерении заняться «другими проектами». Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.